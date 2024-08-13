توقف عنها فورا.. أخطاء تدمر بطارية الكمبيوتر المحمول

الوكيل الإخباري- أخطاء عديدة يقوم بها الكثير من مستخدمي الكمبيوتر المحمول تتسبب في تلف البطارية .

إليك أبرز تلك الأخطاء التي يجب تجنبها لإطالة عمر بطارية الكمبيوتر المحمول على المدى الطويل، وهي كالتالي وفقًا لموقع Komando:



الشحن باستمرار: يعد من الأخطاء الشائعة التي يقوم بها الكثيرون إبقاء الكمبيوتر المحمول موصولاً بالتيار الكهربائي طوال الوقت، مما قد يعرض بطارية الكمبيوتر المحمول للتلف، وقد يعرضه للانفجار إذا استمر في توصيله طوال الوقت.



ارتفاع الحرارة أو البرودة الشديدة: تعد ارتفاع درجات الحرارة ضارة بخلايا أيونات بطاريات الليثيوم، وتتسبب في تلف بطارية الكمبيوتر المحمول. لذا يجب تجنب ترك الكمبيوتر المحمول في الشمس لساعات أو وضعه تحت الحمل دون تدفق هواء كافٍ.



على الجانب الآخر، يمكن إطالة عمر بطارية الكمبيوتر المحمول عن طريق خفض جهد الشحن عند القيام بتوصيله بشبكة التيار المتردد. ويجب أن يتميز الجهاز بوضع "Long Life" الذي قد يحافظ على عمر البطارية ويوفر طاقة المعالج بحوالي 80 بالمئة.



فيجب الانتباه إلى أن بعض أجهزة الكمبيوتر المحمولة تسمح لك بتحديد نسبة الشحن إلى حوالي 80% لإطالة عمر البطارية.



تطبيق Battery Limiter: وينصح بالاستعانة بتطبيق Battery Limiter المجاني لنظام التشغيل Windows، وهو متاح للتحميل المجاني في أكثر من موقع، ويمكن أن يكون مفيدًا في إطالة عمر البطارية.

