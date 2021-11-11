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الخميس، 11-11-2021 01:56 م

تويتر تبني فريقًا للتشفير يسمى Twitter Crypto

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الوكيل الإخباري - قالت شركة تويتر في بيان لها إنها تؤسس قسمًا جديدًا لكل شيء يتعلق بتقنية البلوك تشين يسمى Twitter Crypto، وقد وظفت تيس رينرسون بصفتها القائد الهندسي للفريق من أجل وضع إستراتيجية لمستقبل التشفير عبر المنصة.

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وقالت رينرسون عبر تويتر: نستكشف أولاً كيف يمكننا دعم الاهتمام المتزايد بين صناع المحتوى باستخدام التطبيقات اللامركزية لإدارة السلع والعملات الافتراضية ودعم عملهم ومجتمعاتهم.

وأضافت: بالنظر إلى أبعد من ذلك، نستكشف كيف يمكن للأفكار من مجتمعات التشفير أن تساعدنا في دفع حدود ما هو ممكن من خلال الهوية والمجتمع والملكية والمزيد.


وأوضحت أن فريقها يعمل عن كثب مع Bluesky، وهو جهد مستقل ممول من تويتر لإنشاء معيار شبكة اجتماعية لامركزية.

 

وقالت الشركة إن رينرسون تعمل تحت إشراف كبير مسؤولي التكنولوجيا في الشركة، باراغ أغراوال، ويساعد فريقها الذي يتم تعيينه في دفع تويتر نحو تطبيق اللامركزية عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وتقول الشركة إن هناك اهتمامًا هائلاً ومتزايدًا بين صناع المحتوى لاستخدام التطبيقات اللامركزية لإدارة السلع والعملات الافتراضية.

 

وتركز رينرسون على هذه المشكلات، مع هدف طويل المدى لاستكشاف كيف يمكن لأفكار التشفير أن تساعد في دفع حدود ما يمكن تحقيقه مع الهوية والمجتمع وغير ذلك.

وفي شهر سبتمبر، أعلنت الشركة أنها تسمح لصناع المحتوى عبر منصتها بتلقي الإكرامية بعملة بيتكوين. وتقول الشركة إنها تستكشف مدفوعات التشفير لميزات أخرى مثل Ticketed Spaces. وذلك لأن ليس كل الناس يريدون أو يستطيعون قبول العملات التقليدية.


وتسمح اللامركزية لمنصات التواصل الاجتماعي بالعمل بشكل مستقل عبر البلوك تشين بدلاً من الخوادم التي تستضيفها الشركات، مثل أمازون.


وتمنح هذه الشبكات اللامركزية المستخدمين الفرديين المزيد من القدرة على التحكم في البيانات والخصوصية.

 

المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية

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