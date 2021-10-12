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الثلاثاء، 12-10-2021 02:33 م

تويتر تتطلع الى إطلاق اوسع لخدمة الاشتراك في Twitter Blue

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الوكيل الإخباري - يبدو أن منصة تويتر تستعد لإضافة المزيد من الخصائص والميزات إلى Twitter Blue، وهي خدمة الاشتراك الجديدة في التطبيق التي تتيح للمستخدمين الوصول إلى مجموعة من ميزات التغريدات الإضافية مقابل رسوم شهرية، بين المستخدمين في مجموعة الاختبار الأولية (كندا وأستراليا).

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واكتشف الباحث في التطبيق أليساندرو بالوزي بعض شاشات مقدمة Twitter Blue الجديدة قيد التطوير. وتحدد بطاقات معلومات Twitter Blue المحدثة بعض الميزات الجديدة لهذا الخيار.

وتوفر حزمة Twitter Blue الأولية، التي تم إطلاقها في شهر يونيو، للمستخدمين الذين يدفعون الرسوم:

1- التراجع عن التغريدات: القدرة على سحب تغريداتك المرسلة خلال ما يصل إلى 30 ثانية من النشر.
2 - مجلدات الإشارات المرجعية: طريقة جديدة لتصنيف تغريداتك المحفوظة في مجلدات موضوعات معينة.
3 - وضع القارئ: تتمكن من تحويل سلاسل التغريدات إلى نص خالٍ من الفوضى، مما يتيح لك قراءة كل المحتوى المغرد معًا.
4 - سمة اللون: خيارات ألوان إضافية لشاشة تجربة المستخدم الخاصة بك.
5 - أيقونة التطبيق: أيقونات التطبيقات المخصصة التي يمكنك استخدامها عبر جهازك.
6 - دعم مخصص: يحصل المستخدمون على الأولوية لمساعدة تويتر.

 

 المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية

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