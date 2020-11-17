تويتر تتعاقد مع هاكر مشهور لتعزيز أمنها

الوكيل الإخباري _ كشفت شركة ”تويتر“، صاحبة تطبيق التدوينات القصيرة الأشهر في العالم، عن تعاقدها مع الهاكر الشهير بيتر زاتكو المعروف على نطاق واسع باسم (Mudge)، كرئيس للأمن في الشبكة الاجتماعية، وذلك بعد تعرض تويتر للاختراق لاكثر من مرة خلال وقت قصير .



وقال بيتر زاتكو : "أنا متحمس للانضمام إلى الفريق التنفيذي لتويتر... سأبذل قصارى جهدي".



المصدر : اليوم السابع

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