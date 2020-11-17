الثلاثاء 17-11-2020
الوكيل الاخباري

مؤسسة الضمان الاجتماعي تعلن عن خصومات وامتيازات و برامج جديدة

توضيح صادر عن البنك المركزي الاردني

سائقة تثير جلبة بعمان - صورة

الحكومة تبحث تأجيل الأقساط البنكية المترتبة على المواطنين

الصحة للوكيل : هذه محددات عودة الحياة إلى طبيعتها في الأردن

حمولة زائدة تؤرق ركاب خوفا من كورونا في عمان

الأردنيون متفائلون بتخطي جائحة كورونا قريبا

القبض على مروج مخدرات بإربد

أسعار الذهب الثلاثاء 17/11/2020

وفيات الثلاثاء 17/11/2020




الثلاثاء، 17-11-2020 01:30 م

تويتر تتعاقد مع هاكر مشهور لتعزيز أمنها

twitter-moments


الوكيل الإخباري _ كشفت شركة ”تويتر“، صاحبة تطبيق التدوينات القصيرة الأشهر في العالم، عن تعاقدها مع الهاكر الشهير بيتر زاتكو المعروف على نطاق واسع باسم (Mudge)، كرئيس للأمن في الشبكة الاجتماعية، وذلك بعد تعرض تويتر للاختراق لاكثر من مرة خلال وقت قصير .

وقال بيتر زاتكو : "أنا متحمس للانضمام إلى الفريق التنفيذي لتويتر... سأبذل قصارى جهدي".

المصدر : اليوم السابع

اضافة اعلان

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة




 




 

 


 

إقرأ ايضا
How-to-Use-Zoom-on-Your-Windows-or-Mac

ميزة زووم الجديدة تطرد المزعجين من اجتماعات العمل

unnamed

باحثون يكتشفون اختراق 100 ألف حساب في فيسبوك

1_wADJab3hp5ZIbrPK4_pywA

نصائح هامة عليك اتباعها عند شراء الملابس والاكسسوارات عبر الإنترنت

NRP_XAC_Privacy_Matters_Instagram_and_Messenger_banner.0 (1)

بعد دمجهما.. كيفية حظر مستخدمي فيسبوك من مراسلتك على إنستغرام

1

أهمية الاتصالات في التعليم الإلكتروني

person_using_smartphone

كيف يمكنك معرفة تعرض أندرويد هاتفك للاختراق

أخبار متعلقة
9da4a91e9b8211d4868e888d51180428

في 3 خطوات.. يمكنك تغيير لغة تطبيق تويتر

86ac8c503f7ed3f7dc75864181fb8d20

تويتر يحظر تغريدة لترامب بشأن الانتخابات

000_1NG84A

تويتر يعتبر إحدى تغريدات ترامب مضللة

arabstoday-Twitter

تويتر.. وسائل إعلام محددة لنشر نتائج الانتخابات الأمريكية

images

تويتر تروج للتصويت المبكر في الولايات المتحدة

5a857523-53b3-405f-9492-2628ed6a7b64_16x9_1200x676

تويتر تغير أهم ميزاتها مؤقتا