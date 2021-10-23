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السبت، 23-10-2021 01:21 م

تويتر تتيح لك الاشتراك في الرسالة الإخبارية من خلال التغريدة

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الوكيل الإخباري - كشفت شركة تويتر عن بطاقة اشتراك جديدة في النشرة الإخبارية من Revue التي تتيح الاشتراك في الرسائل الإخبارية مباشرة من التغريدات.

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واستحوذت المنصة على خدمة الرسائل الإخبارية عبر البريد الإلكتروني، Revue، في وقت سابق من هذا العام.

وكانت تأمل في إشراك الصحفيين والكتاب الذين يرغبون في مشاركة محتوى طويل دون الشعور بالحد من عدد الأحرف المسموح به في تويتر وهو 280 حرفًا.

يتمكن منشئو Revue الآن من مشاركة رابط الاشتراك في النشرة الإخبارية في تغريدة. ويوفر ذلك المزيد من الخيارات لجذب المشتركين من المنصة.


وكما أوضحت Revue: لقد جعلنا من الممكن للمتابعين الاشتراك في رسالتك الإخبارية مباشرة من حسابك عبر تويتر. ويمكنهم الآن ذلك من التغريدات أيضًا بنقرة واحدة فقط.


وتم إطلاق هذا التكامل الأولي، بعد استحواذ تويتر على Revue، في شهر يونيو. وسمح ذلك لمنشئي الرسائل الإخبارية بإضافة زر اشتراك بارز في الحساب.


وتتوسع هذه الإضافة الجديدة، وتتوافق مع دفع المنصة الأوسع نطاقًا لتوفير المزيد من خيارات تحقيق الدخل لصناع المحتوى.

 

ويتمكن مستخدمو المنصة الذين لديهم عنوان بريد إلكتروني مرتبط بحساباتهم من الاشتراك مباشرة من التغريدات. بينما يتم توجيه أولئك الذين ليس لديهم عنوان بريد إلكتروني مرتبط بحسابهم خلال عملية الاشتراك في Revue.


ويمتد الزر أيضًا ليشمل الأشخاص الذين يشاركون روابط رسالتك الإخبارية في تغريداتهم: عندما يشارك أي شخص رابطًا لإحدى مشاركات الرسائل الإخبارية الخاصة بك في تغريدة، وينقر شخص ما عليه، يظهر زر اشتراك في المعاينة عند عودته إلى تويتر.

 

المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية

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