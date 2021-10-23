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السبت، 23-10-2021 01:26 م

تويتر تتيح للجميع إنشاء Spaces

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الوكيل الإخباري - بعد توسيع نطاق الوصول بشكل مطرد على مدار العام، أعلنت منصة تويتر أن ميزة غرفة الدردشة الصوتية المعروفة باسم Twitter Spaces مفتوحة الآن لأي شخص يرغب في استضافة مساحة عبر iOS وأندرويد.

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وفي وقت سابق من هذا العام، كان لدى الشركة وصول محدود لاستضافة Spaces لحسابات تضم 600 متابع على الأقل، قائلة إنها وجدت أن هذه الحسابات من المرجح أن تتمتع بتجربة جيدة لأن لديها جمهورًا موجودًا.

 

وتقول المنصة الآن إنه يتم تقديم الخيار لجميع مستخدمي الهاتف المحمول عبر تطبيقها. ويمكن للمستخدمين بدء أول مساحة لهم من خلال النقر على الزر إنشاء – الزر الذي قد يستخدمونه لنشر تغريدة، وفقًا للرسم الذي تمت مشاركته جنبًا إلى جنب مع الإعلان.

 

وكانت المنصة تجرب سابقًا منح Spaces علامة التبويب الخاصة بها في التطبيق. ولكن لم يتم نشر ذلك على نطاق واسع، ولم يتم عرضها في الصورة الحالية التي تمت مشاركتها مع الإعلان.


ويرى مستخدمو تويتر الذين هم في الاختبار التجريبي لميزة جديدة أخرى تسمى المجتمعات بدلاً من ذلك زر المجتمعات في منتصف صف التنقل في التطبيق.


وتقول المنصة إن علامة التبويب Spaces المخصصة تم توسيعها مؤخرًا لتشمل المزيد من الأشخاص باللغة الإنجليزية عبر iOS، ولكنها غير متوفرة بعد عبر أندرويد.

 

المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية

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