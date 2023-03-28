تويتر تحارب روبوتات الذكاء الاصطناعي

الوكيل الإخباري - أعلن الرئيس التنفيذي لتويتر إيلون ماسك أنه في غضون أسبوعين من الآن، ستأتي جميع التغريدات التي تراها على For You Feed من مستخدمي تويتر بلو. وسيعرض الموقع فقط تغريدات من حسابات تم التحقق منها في توصياتك، اعتباراً من 15 أبريل (نيسان) القادم.



وأوضح ماسك أن الشركة تقوم بالتحرك لمكافحة روبوتات الذكاء الاصطناعي، وأنها الطريقة الوحيدة لمنع أسراب الروبوتات التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي من التحكم بالموقع. وقال أيضاً إن تويتر ستحارب في معركة خاسرة ميؤوس منها إذا لم ينفذ التغيير.

اضافة اعلان

وفي تغريدة متابعة، أوضح ماسك أن روبوتات الذكاء الاصطناعي يمكن أن تدفع مقابل التحقق (ويفترض أن تظهر في الجدول الزمني للمستخدمين)، طالما أنها لا تنتحل شخصية إنسان.





ولا تظهر واجهة تويتر For You التغريدات فقط من الحسابات التي يتبعها المستخدم، ولكن أيضاً المحتوى بناءً على التغريدات السابقة التي أحبها أو الأشخاص الآخرين في شبكتهم. وظهرت الميزة لأول مرة على iOS في شهر يناير (كانون الثاني) كبديل لعلامة التبويب التالية قبل أن تشق طريقها إلى منصات أخرى. وأصدرت تحديثاً بحيث يتم فتح تطبيقات الويب والجوال الخاصة به إلى علامة تبويب الجدول الزمني التي تم فتحها آخر مرة بعد ظهورها. لكن عرض المستخدمين الذين تم التحقق منهم فقط يمكن أن يعني أن أولئك الذين يختارون عرضه سيشاهدون الكثير من التغريدات الترويجية.



وستكون الحسابات الوحيدة التي تم التحقق منها على موقع التواصل الاجتماعي هي للمشتركين في تويتر بلو. وأعلنت تويتر سابقاً أنها ستنهي علامات فحص Legacy في الأول من أبريل (نيسان)، حيث قامت بتجريد الشخصيات العامة والشركات والمنظمات الحكومية وغير الحكومية وما شابه من حالتها التي تم التحقق منها ما لم يدفعوا مقابل ذلك.

24

اظهار أخبار متعلقة



اظهار أخبار متعلقة

