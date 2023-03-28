الأربعاء 29-03-2023
الوكيل الاخباري

ما حكم مشاهدة المسلسلات في رمضان، وما أثر ذلك على اجر الصيام؟ الافتاء تُجيب

وزير الداخلية: 5500 شخص عادوا إلى منازلهم بموجب وثيقة الجلوة

تقرير: الذكاء الاصطناعي سيفقد العالم 300 مليون وظيفة

الأوقاف تدعو المواطنين المقبولين للحج إلى سرعة استلام تصاريحهم

تراجع الإسترليني مقابل الدولار

المطاعم: الحركة ضعيفة

الخصاونة: الحكومة لا تضيق على الأردنيين ودول مجاورة لا تجد الخبز

الصفدي: تعيينات الخارجية شفافة

ارتفاع أسعار الذهب محليا 20 قرشا للغرام الأربعاء

انخفاض الذهب عالمياً بفعل تراجع الطلب

الثلاثاء، 28-03-2023 12:53 م

تويتر تحارب روبوتات الذكاء الاصطناعي

istock-1287582736


الوكيل الإخباري - أعلن الرئيس التنفيذي لتويتر إيلون ماسك أنه في غضون أسبوعين من الآن، ستأتي جميع التغريدات التي تراها على For You Feed من مستخدمي تويتر بلو. وسيعرض الموقع فقط تغريدات من حسابات تم التحقق منها في توصياتك، اعتباراً من 15 أبريل (نيسان) القادم.

وأوضح ماسك أن الشركة تقوم بالتحرك لمكافحة روبوتات الذكاء الاصطناعي، وأنها الطريقة الوحيدة لمنع أسراب الروبوتات التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي من التحكم بالموقع. وقال أيضاً إن تويتر ستحارب في معركة خاسرة ميؤوس منها إذا لم ينفذ التغيير. 

اضافة اعلان

 

وفي تغريدة متابعة، أوضح ماسك أن روبوتات الذكاء الاصطناعي يمكن أن تدفع مقابل التحقق (ويفترض أن تظهر في الجدول الزمني للمستخدمين)، طالما أنها لا تنتحل شخصية إنسان.

ولا تظهر واجهة تويتر For You التغريدات فقط من الحسابات التي يتبعها المستخدم، ولكن أيضاً المحتوى بناءً على التغريدات السابقة التي أحبها أو الأشخاص الآخرين في شبكتهم. وظهرت الميزة لأول مرة على iOS في شهر يناير (كانون الثاني) كبديل لعلامة التبويب التالية قبل أن تشق طريقها إلى منصات أخرى. وأصدرت تحديثاً بحيث يتم فتح تطبيقات الويب والجوال الخاصة به إلى علامة تبويب الجدول الزمني التي تم فتحها آخر مرة بعد ظهورها. لكن عرض المستخدمين الذين تم التحقق منهم فقط يمكن أن يعني أن أولئك الذين يختارون عرضه سيشاهدون الكثير من التغريدات الترويجية.


وستكون الحسابات الوحيدة التي تم التحقق منها على موقع التواصل الاجتماعي هي للمشتركين في تويتر بلو. وأعلنت تويتر سابقاً أنها ستنهي علامات فحص Legacy في الأول من أبريل (نيسان)، حيث قامت بتجريد الشخصيات العامة والشركات والمنظمات الحكومية وغير الحكومية وما شابه من حالتها التي تم التحقق منها ما لم يدفعوا مقابل ذلك.

 

24

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
1616175860-183-10

أخيرا.. سيمكنك تعديل الرسائل على واتساب بعد إرسالها

17242547231662660484

أبل تطلق تحديث 'iOS 16.4'.. تعرف على أهم مزاياه

2023328132223120EB

ستوديوهات ديزني تتخلص من قسم 'ميتافيرس'

2_918712_large

بطارية الآيفون تنفد بسرعة.. الحل في خطوات بسيطة

20491Image1

اختراق غير مسبوق.. تسريب كود المصدر لـ 'تويتر' وبيانات المستخدمين في خطر!

Doc-P-686222-638113675677292207

بايدو الصينية تلغي إطلاق منافس لـ 'شات جي بي تي'

أخبار متعلقة
20491Image1

اختراق غير مسبوق.. تسريب كود المصدر لـ 'تويتر' وبيانات المستخدمين في خطر!

Doc-P-686222-638113675677292207

بايدو الصينية تلغي إطلاق منافس لـ 'شات جي بي تي'

main_image641e97bf9956b

تويتر تكشف عن مصير الحسابات الموثقة دون رسوم شهرية

1089d15e-124057993_gettyimages-1239414349-1

نصف مليار تغريدة على تويتر في كل يوم

_116559914_7d5f4012-0bd7-41c4-99cd-18661348ec78

نام أسابيع بمقر تويتر.. مهندس عمليات الطرد يحل مكان ماسك!

3aba7577-1d29-4e9a-be1d-aa0805a2b7d6

إيلون ماسك يحشد لمنافسة 'شات جي بي تي'