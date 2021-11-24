تويتر تحققت من حساب مزيف في النرويجية

الوكيل الإخباري - تحققت شركة تويتر من حساب مزيف لوزير المالية النرويجي الجديد، ولكن يبدو أنه ليس خطأ الشركة. وكما ورد لأول مرة بواسطة موقع التكنولوجيا النرويجي NRKbeta، مرر مكتب رئيس الوزراء وهيئة الأمن النرويجية NSM عن طريق الخطأ حسابًا مزيفًا للتحقق.

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ولم يكن لدى وزير المالية النرويجي، تريغفي سلاجسفولد فيدوم، حساب عبر منصة تويتر. ويذكر التقرير أن العديد من الحسابات المزيفة التي تنتحل شخصية فيدوم قد ظهرت منذ انتخابه في المنصب في شهر سبتمبر لدرجة أن وزارة المالية أرسلت تغريدة الشهر الماضي تحذر فيها من أن وزير المالية ليس لديه حساب.





وتقول التغريدة: نريد إبلاغك أن وزير المالية تريغفي سلاجسفولد فيدوم ليس لديه حساب تويتر. نتيجة لذلك فإن الحسابات التي تظهر باسمه مزيفة ويتم الإبلاغ عنها.



ولكن الشيء المختلف في هذا الحساب المزيف الأخير هو أنه تم منحه علامة التحقق الزرقاء من المنصة. ووفقًا لموقع التكنولوجيا النرويجي NRKbeta، أرسل حساب فيدوم المزيف تغريدات تعارض سياسات حزبه السياسي.



ومع ذلك، لا يبدو أن تويتر مسؤولة عن الخطأ، ووجد NRKbeta أن مكتب رئيس الوزراء وهيئة الأمن النرويجية كانا على خطأ.



وقالت آن كريستين هجوسكي، رئيسة الاتصالات في مكتب رئيس الوزراء لموقع NRKbeta: كان هناك خطأ في الإبلاغ أدى إلى التحقق من حساب مزيف.



وأضافت: تمت إزالة الحساب الآن وتأكدنا من عدم التحقق من المزيد من الحسابات المزيفة. علاوة على ذلك نقوم حاليًا بمراجعة إجراءات إعداد التقارير الخاصة بنا للتأكد من عدم حدوث ذلك مرة أخرى.

وكان مكتب رئيس الوزراء وهيئة الأمن النرويجية مسؤولين عن التحقق من حسابات السياسيين عبر وسائل التواصل الاجتماعي بعد الانتخابات الأخيرة. ويبدو أن الحساب المزيف خدع كلتا المؤسستين، وتم إرساله إلى تويتر، وحصل على التحقق.

المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية