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الثلاثاء، 04-05-2021 02:18 م

تويتر تسبق 'فيسبوك' بميزة انتظرها الكثيرون والمستفيدون هؤلاء

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الوكيل الاخباري - كشفت مصادر يوم امس الاثنين، أن شبكة التواصل الاجتماعي الشهيرة "تويتر" أطلقت أخيرا ميزة وصفها بعضهم بالمنتظرة، لكنها لم تتحها لجميع الفئات.

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أطلقت شركة "تويتر"، اليوم، ميزة "Spaces" وهي ميزة تتيح للمستخدمين الانضمام إلى غرف افتراضية للقيام بالمشاركة في محادثات صوتية مشتركة وفي الوقت نفسه مع المشتركين الآخرين.

 

وكانت الشركة قد بدأت باختبار الميزة الجديدة، في نوفمبر/ تشرين الثاني من العام الماضي، مع عدد محدد من المستخدمين.

لكن اليوم، تم إطلاق الميزة فعليا على الهواتف التي تحمل أنظمة "iOS" و"Android Twitter"، لكن الميزة متاحة فقط للمشتركين الذين لديهم أكثر من 600 متابع على صفحاتهم.


وتعد الميزة الجديدة من الميزات السريعة الانتشار أخيرا، وتم الإعلان عنها في أكثر من وسيلة تواصل اجتماعي حول العالم على رأسها شركة "Clubhouse" وشركة "فيسبوك"، والتي تعمل على تقديمها في الأشهر المقبلة.

 

وتحظى هذه الخدمة بشعبية كبيرة لدى أصحاب رؤوس الأموال، بحسب "cnbc"، حيث توفر خدمات خاصة، وستتيح لشركة "تويتر" توسيع دائرة المستخدمين لديها.

سبوتنيك

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