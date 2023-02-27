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الإثنين، 27-02-2023 02:31 م

تويتر تسرح 10% من موظفيها

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الوكيل الإخباري - سرحت شركة تويتر ما لا يقل عن 200 موظف أو نحو 10 في المائة من قوتها العاملة، في أحدث جولة لتخفيض العمالة منذ أن تولى ماسك رئاسة شبكة التواصل الاجتماعي في أواخر أكتوبر.

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ونقل تقرير لنيويورك تايمز عن أشخاص مطلعين على الأمر قولهم إن تخفيض الوظائف شمل مديري إنتاج وخبراء في مجال البيانات إضافة إلى العديد من المهندسين الذين يعملون لتطوير ودعم تكنولوجيا التعليم الإلكتروني، وهو ما يساعد في الحفاظ على مميزات تويتر المتنوعة على الإنترنت.

وكان ماسك قد قال الشهر الماضي إن عدد موظفي الشركة يبلغ نحو 2300.

وسرحت تويتر في مطلع نوفمبر تشرين الثاني نحو 3700 موظف في إجراء لتخفيض النفقات اتخذه ماسك الذي استحوذ على الشركة مقابل 44 مليار دولار. وقال ماسك في نوفمبر إن الخدمة تعاني من "انخفاض كبير في الإيرادات" مع إحجام المعلنين عن الإنفاق وسط مخاوف حيال إدارة المحتوى.

 

السومرية

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