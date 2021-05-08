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السبت، 08-05-2021 11:22 ص

تويتر تضيف ميزة إعطاء البقشيش لأصحاب التغريدات المؤثرة

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الوكيل الاخباري - طرح موقع "تويتر" الأمريكي للتغريدات، ميزة جديدة تسمى "برطمانات البقشيش"، التي تتيح لمستخدميه إرسال الأموال للمغردين على الشبكة الاجتماعية.

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وأوضح "تويتر" أن الميزة سيستفيد منها في البداية مجموعة مختارة فقط من الأشخاص، تضم مبدعين وصحفيين وخبراء ومؤسسات غير ربحية.


ويتم إضافة "برطمان البقشيش" بشكل أساسي كرمز صغير بجانب ملف تعريف المغرد المستفيد من هذه الميزة، والتي تتوافر حاليا على الهواتف الذكية فقط، مع خيارات دفع مختلفة مثل "باي بال" و"فينمو".

 


وتقول الشركة إن الميزة هي "طريقة سهلة لدعم الأصوات الرائعة التي تشكل المحادثة"، بحسب تعبيرها.


ولكن قوبلت الميزة بانتقادات، وهي أنها تفضح المعلومات الشخصية للمستفيدين منها، مثل عناوين بريدهم الإلكتروني، إذ إن خدمة "باي بال" تتيح للمستلم معرفة العنوان البريدي لمرسل الإكرامية.

ويعتبر "برطمان البقشيش" هو الأحدث في سلسلة تجارب "تويتر"، التي شهدت نموا بطيئا في عدد مستخدميها خلال السنوات الأخيرة.


وفي وقت سابق من الشهر الجاري، استحوذت شركة "تويتر" على "سكرول"، وهي خدمة اشتراك تزيل الإعلانات من المواقع الإخبارية المشاركة، وأعلنت أنها ستكون جزء من خدمة الاشتراك القادمة على "تويتر".


كما أن شركة "تويتر" أطلقت مؤخرا ميزة "Spaces"، والتي تتيح للمستخدمين الانضمام إلى غرف افتراضية للقيام بالمشاركة في محادثات صوتية مشتركة وفي الوقت نفسه مع المشتركين الآخرين.

 

 

 

المصدر : سبوتنك


 




 

 


 

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