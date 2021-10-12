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الثلاثاء، 12-10-2021 02:37 م

تويتر تطرح علامة تبويب Spaces عبر تطبيق iOS

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الوكيل الإخباري - أطلقت منصة تويتر على نطاق واسع علامة تبويب Spaces الجديدة في التطبيق، مما يساعد في تحسين اكتشاف Spaces من خلال تسليط الضوء على عمليات البث الصوتية الجارية في التطبيق.

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وكانت هذه الميزة قيد الاختبار لبعض الوقت، ومتاحة لأشخاص مختارين خلال الأسابيع القليلة الماضية.

 

ويمكن أن يؤدي ذلك إلى جذب المزيد من الأشخاص، مع القدرة على تسجيل الوصول في أي وقت ومعرفة ما يحدث في Spaces على الموضوعات التي تهتم بها.
ولا يزال الاكتشاف صعبًا، ولم تمثل مطابقة موضوع تويتر حتى الآن نجاحًا كبيرًا. وتعني حقيقة أن Spaces مفتوحة لجميع المستخدمين تقريبًا أن هناك الكثير من عمليات البث في Spaces تحدث طوال الوقت. ومن المحتمل ألا يكون الكثير منها ذا أهمية كبيرة.


وإذا أرادت المنصة الفوز باستخدام Spaces، فعليها التأكد من أنها تسلط الضوء على أفضل المساحات وأكثرها صلة بكل مستخدم، في كل مرة ينقرون فيها على علامة التبويب. ولكن وجود علامة التبويب بحد ذاته يعد خطوة مهمة أيضًا بطريقة أخرى، وتوفر طريقة أخرى لتجربة Spaces.


ويمكنك البحث عن “عامل التصفية: Spaces” والحصول على قائمة بجميع عمليات البث في Spaces في أي وقت معين. ولكن علامة التبويب توفر تجربة اكتشاف محسّنة، ويجب أن تجذب المزيد من المستخدمين.

 

وبالرغم من أنها تضيف أيضًا علامة تبويب أخرى إلى أسفل شريط وظيفة الخلاصة. ولكن المستخدمين الآن يشاهدون أيضًا علامة تبويب المجتمعات تظهر. مما يضيف المزيد من الاتصال المباشر.

 

المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية

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