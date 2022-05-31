الثلاثاء 31-05-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

إيقاف حركة السير باتجاه العقبة مؤقتا نتيجة تدهور تريلا

الطاقة والمعادن : تعرفة بند فرق أسعار الوقود لشهر حزيران صفر

رفع أسعار البنزين والديزل والكاز في الاردن

القوات المسلحة تستضيف مسابقة المحارب الدولية بنسختها 12

تخريج اول اردنية كقبطان بحري اعالي البحار

الرفاعي: الجميع لديه فرصة للمشاركة في العملية السياسية لإحداث التغيير

ولي العهد يفتتح فندقا في عمان يوفر 500 فرصة عمل - صور

بني مصطفى تفتتح فعاليات مؤتمر نساء على خطوط المواجهة في نسخته الخامسة

وزير الداخلية يوجّه الحكام الإداريين لدعم مجالس المحافظات والبلديات

العيسوي ينقل تعازي الملك إلى الكيلاني والرحامنة

الثلاثاء، 31-05-2022 04:44 م

تويتر تطرح ميزة جديدة

1206514294


الوكيل الإخباري-بدأ موقع "تويتر" في اختبار ميزة جديدة منذ بداية الشهر الجاري، والتي ستمنع كافة ‏المستخدمين من الاطلاع على تغريدات محددة.‏

فيجري الموقع ميزة تدعى "دوائر"، والتي تسمح لجميع مستخدميه بانتقاء مجموعة من الأشخاص لقراءة تغريدات لهم، وهي أقرب إلى ميزة "Close Friends" (الأصدقاء المقربون).

اضافة اعلان

 

عند اعتماد ميزة "دوائر" بشكل نهائي، ستظهر قائمة منسدلة عند البدء في كتابة تغريدة جديدة، والتي تحمل خيار مشاركتها لـ"الجميع" أو لـ"دائرة"، وذلك من أجل تحديد مشاهدتها على جمهور محدد.


فيما يسمح "تويتر" بإضافة ما يصل إلى 150 مستخدما إلى الدائرة، سواء كانوا متابعين أم لا.


وسيرى المستخدمون في الدائرة المندرجين بها ملاحظة نصها هو: "يمكن فقط للأشخاص الموجودين في دائرة "تويتر" الخاصة بفلان مشاهدة هذه التغريدة".

 

العربية

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
tbl_articles_article_24641_12558443bdd-e3ef-4b4a-ae97-aa17d2139a98

تحديث تقنية للاقلاع عن التدخين

_لقطة الشاشة ٢٠٢٢-٠٥-٢٧ في ٤.٠٦.٥٥ م

يدعم Google Drive الآن اختصارات لوحة مفاتيح للنسخ واللصق

wwe2k20blogroll-1571939654927

بلاي ستيشن تواصل الاندفاع نحو السينما

51778

نظارة الواقع المختلط من آبل قادمة قريبا

image

مساعد جوجل يتعرف قريبا على صوتك بشكل أفضل

شركة-أبل

آبل تصنع معالج A16 وفقًا لتقنية 5 نانومتر

أخبار متعلقة
5af3df44-f794-47cf-93ba-513dbed8f3fa

التوتر يتزايد داخل تويتر.. استقالة 3 مديرين وماسك يطالب بتحقيق‎‎

تويتر

تويتر توجه اتهامات لماسك بتسريب معلومات خاصة بحساباتها

8a5c61f9-153c-457b-94b5-2c41231cae7b-large16x9_CourtesyMGNOnline

تكساس تعلن حربا مفتوحة ضد فيسبوك وتويتر ويوتيوب

Doc-P-420298-637880424791025427

تويتر تطرد كبار المسؤولين التنفيذيين وتجمد التوظيف

_123295542_hi073181766

إيلون ماسك يعلق صفقة شراء موقع تويتر مؤقتا

czo2MToiaHR0cDovL2JpdGFqYXJvZC5jb20vd3AtY29udGVudC91cGxvYWRzLzIwMjIvMDUvdHdpdHRlcjEyLmpwZyI7

سياسة تويتر الجديدة .. لا للنسخ واللصق والتغريدات المكررة