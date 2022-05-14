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السبت، 14-05-2022 12:22 م

تويتر تطرد كبار المسؤولين التنفيذيين وتجمد التوظيف

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الوكيل الإخباري - هزت شركة تويتر قيادتها العليا، وجاءت الخطوة الأولى عندما أعلن قائد المنتجات الاستهلاكية كايفون بيكبور أن الرئيس التنفيذي الحالي باراغ أغراوال طلب منه المغادرة بعد إخباره بأنه يريد قيادة الفريق في اتجاه مختلف.

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وأكد بروس فالك، المدير العام للإيرادات ورئيس المنتج في جانب الأعمال، في تغريدة أنه تم طرده أيضًا من قبل أغراوال.


وفي تحرك غير متوقع، رد باراج أغراوال نفسه على كلا التغريدتين، وشكر فالك وبيكبور وأعرب عن إعجابه بعملهم.


ويتولى الآن جاي سوليفان منصب رئيس المنتج والرئيس المؤقت للإيرادات.

 

وتحدث هذه التحركات في نفس الوقت الذي يمضي فيه إيلون ماسك قدمًا في شرائه لشركة تويتر بمبلغ 44 مليار دولار. بالرغم من أنه لم يحصل على ملكية الشركة حتى الآن.


وفي مذكرة للموظفين، كتب أغراوال: تم في بداية الوباء في عام 2020 اتخاذ قرار بالاستثمار بقوة لتحقيق نمو كبير في الجمهور والإيرادات، وكشركة لم نحقق إنجازات فعلية تمكننا من الثقة في هذه الأهداف.


وأكد المتحدث باسم تويتر، أدريان زامورا، التغييرات، قائلاً: يمكننا أن نؤكد أن فالك وبيكبور يغادران تويتر. جاي سوليفان هو المدير العام الجديد لفريق المنتجات الاستهلاكية Bluebird والمدير العام المؤقت للفريق الذي يبني المنتجات المدرة للدخل Goldbird.


وأضاف: نوقف اعتبارًا من هذا الأسبوع معظم عمليات التوظيف مؤقتًا، باستثناء المناصب المهمة في العمل. نحن نقلل التكاليف غير المتعلقة بالعمالة للتأكد من أننا نتحلى بالمسؤولية والكفاءة.

 

البوابة العربية للأخبار التقنية 

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