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الأربعاء، 13-10-2021 01:16 م

تويتر تطلق برنامج Spark لدعم صناع محتوى Spaces

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الوكيل الإخباري - يبدو أن منصة تويتر على استعداد لإجراء دفعة جديدة لمنتج Spaces الصوتي المباشر، مع توسيع علامة التبويب Spaces، وتحسين اكتشاف البث في التطبيق، وإطلاق مبادرة دعم Spark الجديدة للمساعدة في دعم المواهب الصوتية الإبداعية.

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وكما أوضحت تويتر: برنامج Spark هو عبارة عن مبادرة تسريع مدتها ثلاثة أشهر تم تصميمها لاكتشاف ومكافأة Spaces عبر المنصة بالدعم المالي والتقني والتسويقي.

وأضافت: نحن نبحث عن صناع محتوى ناشئين شغوفين بتنسيق الصوت المباشر عبر شبكات التواصل الاجتماعي ومهتمين بإنشاء برامج عبر Spaces.

ويشبه البرنامج إلى حد كبير برنامج Creator Accelerator الخاص بمنصة كلوب هاوس. بينما نفذت تيك توك أيضًا صندوق Creator الخاص بها. كما فعلت بنترست وسناب شات وما إلى ذلك.

 

وبعبارة أخرى، تتطلع جميع المنصات الرئيسية الآن إلى تقديم المزيد من الدعم والمساعدة لصناع المحتوى من أجل بناء أنظمة بيئية للمحتوى، والحفاظ على المواهب المتوافقة مع تطبيقاتها.

وأطلقت تويتر أيضًا مجموعة من مبادرات تحقيق الدخل لصناع المحتوى. ولكن يركز هذا البرنامج الجديد على صناع المحتوى الصوتي على وجه التحديد.

وتتطلع المنصة إلى فعل كل ما في وسعها لدعم Spaces والبث الصوتي. ويوفر برنامج Spark للمشاركين المختارين 2500 دولار شهريًا، جنبًا إلى جنب مع أرصدة الإعلانات ودخل Spaces المخصص.

ويتمكنون أيضًا من التواصل مع فريق تطوير Spaces، والحصول على وصول مبكر إلى الميزات الجديدة. بينما قد تقوم المنصة أيضًا بالترويج لعمليات البث الخاصة بهم عبر حساباتها التجارية.

 

المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية

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