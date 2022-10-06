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الخميس، 06-10-2022 04:39 م

تويتر تطلق تحديث جديد

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الوكيل الإخباري-أعلنت منصة تويتر Twitter بعد فترة تجريب استمرت شهورا، أن زر "تعديل التغريدات" Edit أصبح متاحاً أخيراً وبشكل رسمي لمستخدمي النسخة المدفوعة المعروفة بـ "تويتر بلو" أو Twitter Blue، وذلك في عدد من البلاد.

وتعتبر خدمة تويتر بلو، هي خدمة مدفوعة من تويتر، ويمكن الاشتراك فيها مقابل 5 دولارات في الشهر، وتتواجد في عدة دول مثل الولايات المتحدة الأمريكية وكندا وأستراليا ونيوزيلندا، وأصبح الآن بإمكان المستخدمين تعديل تغريداتهم على “تويتر”، وذلك في أول 30 دقيقة من نشرها على “تويتر”، فقط 5 مرات كحد أقصى لكل تغريدة.

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وفقا لما نشرته التقارير، فإن مشتركي خدمة تويتر بلو، ستظهر لديهم علامة صغيرة على شكل قلم، تعني أن تغريداتهم تعرضت للتعديل، كما سيتاح لهم إمكانية معاينة النسخ السابقة منها.


وأضافت تويتر أن مستخدمي تويتر بلو يستفيدون من الخصائص والمزايا الجديدة التي توفرها المنصة، قبل باقي المستخدمين، كما أنهم يساعدون المنصة في التجربة والتطوير، لافتة إلى أن ميزة تعديل التغريدات تهدف إلى جعل استخدام تويتر أكثر سهولة وأقل توتراً من قبل.


جدير بالذكر أن تويتر أوضح أن المرحلة التجريبية التي أطلقتها مطلع الشهر الماضي من أجل اختبار هذه الميزة، قد تمت بنجاح، لافتة إلى أنها ستقوم بتوسيع نطاق هذه الخاصية إلى الولايات المتحدة الأمريكية قريباً.

صدى البلد

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