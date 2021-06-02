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الأربعاء، 02-06-2021 01:04 م

تويتر تطلق خدمة جديدة بشأن الطقس

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الوكيل الإخباري - أطلقت منصة تويتر أول خدمة إخبارية رسمية مدفوعة الأجر هذا الأسبوع مع عرض جديد لأخبار الطقس يسمى Tomorrow، الذي يوفر معلومات وإحصاءات محدثة عن الطقس مقابل رسوم شهرية.

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ويوفر Tomorrow معلومات الطقس لمناطق معينة، مما يلبي الاستخدام المشترك للمنصة، ويواكب آخر الأحداث.


وتستخدم Tomorrow جميع منتجات صناع المحتوى الجديدة عبر تويتر، مثل أداة النشرة الإخبارية Revue والنشرات الإخبارية المدفوعة والغرف الصوت المباشرة ذات التذاكر مع Ticketed Spaces.

 

ويقود المشروع عالم الأرصاد الجوية إريك هولثوس، الذي يعمل مع مجموعة من خبراء المناخ لتقديم رؤى محلية عن الطقس ، بدءًا من مجموعة صغيرة من الولايات الأمريكية.


وتنشر Tomorrow نشرات إخبارية محلية، ودردشات صوتية دون حضور أثناء أوقات الطقس المخيف، والصحافة الأصلية التي تركز على العدالة المناخية، وخدمة مدفوعة الأجر تتيح للناس طرح أسئلة غير محدودة.

 

تويتر وخدمة Tomorrow:

 

وتكلف Tomorrow عند الإطلاق 10 دولارات شهريًا، ونتيجة لذلك تمنح المشتركين:

1- القدرة على طرح أسئلة غير محدودة على فريق الأرصاد الجوية مع استجابة مضمونة.
2- نشرة إخبارية أسبوعية للأعضاء فقط، مع مقابلات غير مختصرة.
3 -الوصول المبكر إلى حلقات البودكاست والصحافة الطويلة الأصلية.
4 - خصومات على سلع Tomorrow وامتيازات أخرى مخصصة للأعضاء فقط.
5 -يجري استخدام 1 في المئة من إجمالي إيرادات الأعضاء لدعم منظمات الإصحاح البيئي.

 

المصدر - البوابة العربية للاخبار التقنية


 




 

 


 

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