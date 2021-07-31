تويتر تطلق مسابقة للهاكرز جوائزها آلاف الدولارات

الوكيل الاخباري - أعلنت شركة "تويتر" الأمريكية للتواصل الاجتماعي، أمس الجمعة، أنها ستطلق مسابقة بآلاف الدولارات لباحثي الكمبيوتر والهاكرز.

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وستطلب "تويتر" من المشاركين مساعدتها في تحديد التحيزات في خوارزميتها الخاصة بقص الصور وتعديلها، وذلك بعد أن اكتشفت مجموعة من الباحثين في وقت سابق أن الخوارزمية تميل إلى استبعاد السود والرجال، وفقا لـوكالة "رويترز".



وتشكل مسابقة "تويتر" جزءا من جهد أوسع عبر صناعة التكنولوجيا لضمان أن تقنيات الذكاء الاصطناعي تعمل بشكل أخلاقي.



وقالت شركة "تويتر" في بيان لها إن مسابقة المكافآت تهدف إلى تحديد "الأضرار المحتملة لهذه الخوارزمية بما يتجاوز ما حددناه بأنفسنا".



وبعد أن تعرضت "تويتر" لانتقادات في العام الماضي حول معاينات الصور في المنشورات التي تستثني وجوه السود، قالت في شهر مايو/ أيار الماضي إن دراسة أجراها 3 من باحثي التعلم الآلي وجدت اختلافا بنسبة 8 في المئة عن التكافؤ الديمغرافي لصالح النساء، و4 في المئة لصالح الأفراد البيض.



وأرفقت شركة "تويتر" مع إعلانها، أمس الجمعة، رمز الكمبيوتر الذي يقرر كيفية اقتصاص الصور، وطلبت من المشاركين في المسابقة مساعدتها معرفة كيف يمكن أن تسبب خوارزميتها ضررا، مثل التنميط أو تشويه سمعة أي مجموعة من الأشخاص.



وسيحصل الفائزون على جوائز نقدية تتراوح من 500 دولار إلى 3500 دولار، وستتم دعوتهم لعرض عملهم في ورشة عمل تستضيفها "تويتر" في مؤتمر "DEF" المقام في شهر أغسطس/ آب المقبل، وهو أحد أكبر مؤتمرات القراصنة التي تعقد سنويا في مدينة لاس فيغاس الأمريكية.



كما ستمنح "تويتر" جوائز منفصلة بقيمة 1000 دولار لأكثر النتائج ابتكارا وتعميما، وتسبب المبلغ السابق في حدوث ضجة على عبر موقع التغريدات الشهير، إذ طالب عدد قليل من المستخدمين بأن الرقم يجب أن يحتوي على صفر إضافي، أي 10 آلاف دولار.



وأوضحت شركة "تويتر" في بيانها أن مسابقتها الجديدة منفصلة عن برنامج مكافأة الأخطاء.







المصدر : سبوتنك