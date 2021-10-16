السبت 16-10-2021
الوكيل الاخباري

مشاجرة تعقب وفاة شخص دهساً بعمان

الخرابشة يؤكد أهمية التوسع في استكشاف النفط والغاز في مختلف انحاء المملكة

الارصاد الجوية تحذر من طقس الاحد

السلطات الروسية تعلن عن مستوى المناعة الجماعية وعدد الذين تقلوا لقاح كورونا

كتلتان تتنافسان بانتخابات جمعية المحاسبين القانونيين

التربية لـ الوكيل: صرف مستحقات الفاقد التعليمي غدا

نشطاء يناشدون ' اطفال الجبة في خطر '

تفاصيل مؤثرة حول اللحظات الأخيرة من حياة شقيق محمد نوح القضاة

لقاء مرتقب للخصاونة للاعلان عن اجراءات حكومية

تركيا تكشف عن منظومة جديدة من الطائرات المسيرة الهجومية

السبت، 16-10-2021 12:57 م

تويتر تطلق Ticketed Spaces لنظام أندرويد

image-448


الوكيل الإخباري - بعد توفير الخيار لأول مرة لمستخدمي iOS المحددين في شهر أغسطس، أتاحت منصة تويتر الآن Ticketed Spaces لجميع مستخدمي iOS في الولايات المتحدة، بينما يتم أيضًا طرح الخيار الآن عبر أندرويد، مما يوفر خيارًا آخر لتحقيق الدخل في التطبيق .

اضافة اعلان

 

وتتيح ميزة Ticketed Spaces لمضيفي Spaces تحديد سعر التذكرة لعمليات البث الخاصة بهم، مع حصول صانع المحتوى على نسبة 97 في المئة من الإيرادات.

وتنخفض هذه النسبة إلى 80 في المئة بمجرد أن يصل صانع المحتوى الفردي إلى 50 ألف دولار من إجمالي الأرباح (تراكميًا عبر Ticketed Spaces و Super Follows).

ولكن لا يزال هناك الكثير من الإمكانات لكسب أموال من عمليات البث الصوتي في التطبيق، مع وجود المزيد من المستخدمين الآن قادر على الوصول إلى الخيار.

من أجل التأهل إلى Ticketed Spaces، يجب أن يكون عمر المضيفين أكثر من 18 عامًا، وأن يكونوا قد استضافوا ثلاث غرف صوتية مباشرة في الثلاثين يومًا السابقة للتقديم. كما يحتاج المضيفون أيضًا إلى ما لا يقل عن 1000 متابع عبر المنصة.

ويعتمد التوسيع على الدفع الاجتماعي الصوتي للمنصة، الذي يتضمن إضافة علامة تبويب Spaces جديدة، والتي يتم نشرها أيضًا إلى المزيد من المستخدمين.

بينما تتطلع تويتر أيضًا إلى تحسين اكتشاف Spaces بعلامات مواضيع جديدة تساعد في إبراز عمليات البث ذات الصلة في الوقت الفعلي للمستخدمين المهتمين المحتملين.

ويمكن أن يساعد توسيع البرنامج تويتر في الاحتفاظ ببعض من أفضل المواهب الصوتية. وذلك من خلال توفير حافز إضافي لهم للبث في التطبيق.


ويمكن أن توفر Spaces أيضًا إمكانية وصول وإمكانية عرض أكبر من كلوب هاوس. وقد يؤدي ذلك أيضًا إلى زيادة الإيرادات نتيجة لذلك، وهو إغراء رئيسي آخر للمذيعين المحتملين في التطبيق.

 

المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 

 


 




 

 


 

إقرأ ايضا
low-power-mode-header-750x400

خطوات تفعيل وضع الطاقة المنخفض في آيفون تلقائيًا

_120408485_77162e3b-584b-4e28-8aea-98feed64e569

فيسبوك توفر أمانًا إضافيًا لنسختك الاحتياطية

dmitry-mashkin-EHvk2d2vAuQ-unsplash-scaled-1400x788

كلوب هاوس يحدث ميزة البحث

ezgif.com-gif-maker-95-1

فيسبوك تدعم الإبداع والمنافسة

wersm-shop-now-instagram

إنستغرام تعزز التسوق عبر البث المباشر

42_4

ميزة جديدة من تيك توك

أخبار متعلقة
twitter-1-1607076729

تويتر تعاين تحديثات الإعلانات القادمة

How-to-start-join-and-use-Twitter-Spaces-800x450

تويتر تطرح علامة تبويب Spaces عبر تطبيق iOS

مميزات_متصفح_كروم

جوجل كروم يحاول إحياء RSS

6152c63f4c59b77e9c7caa0b

حظر واتس آب على ملايين الهواتف إلى الأبد بعد شهر

How-to-avoid-being-caught-by-Android-FlyTrap-malware_600x400

ما تحتاج معرفته عن برمجية Android FlyTrap الضارة

twitter-CES-2020-05

تويتر تدفع 809.5 مليون دولار لتسوية دعوى قضائية