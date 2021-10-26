تويتر تطور علامة تبويب المقتنيات المرتبطة بالبلوك تشين

الوكيل الإخباري - تطور منصة تويتر علامة تبويب تعرض مجموعة NFT للمستخدم، وقد بدأت تبدو أكثر اكتمالاً. وبدأت المنصة العمل على الميزة لأول مرة في شهر سبتمبر. وأظهرت تغريدة من مهندسة البرمجيات التي تعمل على جلب NFT والتشفير إلى المنصة، لأول مرة المراحل الأولى من تجربتها في أواخر شهر سبتمبر.

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ويوضح مقطع الفيديو الخاص بالتغريدة كيف يمكنك توصيل محفظتك المشفرة من مزودين مشهورين مثل Coinbase و Metamask و Crypto.com ومن ثم اختيار أحد NFT لاستخدامه كصورة لحسابك. ويتم تخزين مجموعتك الكاملة من NFT في علامة تبويب في حسابك، بعنوان المقتنيات.





وبمجرد تحديدها، تحصل صورة حسابك على شارة صغيرة تؤكد أنها NFT حقيقية. وألمحت المنصة في شهر سبتمبر إلى السماح للمستخدمين بالتحقق من NFT التي قاموا بتغريدها. لذلك لا تشكل هذه التفاصيل مفاجأة كبيرة.



وكانت هذه هي المراحل الأولى للميزة. وقد أظهرت المهندسة العكسية جين مانشون وونغ كيف تغيرت منذ ذلك الحين. وقد أرسلت تغريدة تعرض نسخة أكثر تفصيلاً قليلاً من اللمحة التي حصلنا عليها في الأصل.



وبالإضافة إلى علامة التبويب المقتنيات، كشفت وونغ أن المنصة تعمل على عرض يتيح لك إلقاء نظرة عن قرب على NFT.



كما تتمكن أيضًا من النقر للوصول إلى صفحة تعرض معلومات مفصلة حول NFT، بما في ذلك الوصف ومنشئها وأي خصائص بالإضافة إلى بعض المعلومات حول المجموعة.



ويبدو أن علامة تبويب المقتنيات تحل محل علامة تبويب الإعجابات في حسابك. وتلاحظ وونغ أنه يتعين عليك التمرير أفقيًا للوصول إليها.