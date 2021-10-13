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الأربعاء، 13-10-2021 01:40 م

تويتر تعاين تحديثات الإعلانات القادمة

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الوكيل الإخباري - أعلنت منصة تويتر عن تحديث لإعلانات Carousel ، بينما عاينت أيضًا بعض خيارات قياس الإعلانات والوصول إليها كجزء من نظرة عامة حول كيفية تكيفها مع التغييرات الجديدة في خصوصية الإنترنت، وقدرة استهداف الإعلانات نتيجة لذلك.

اضافة اعلان

 

وتساعد إعلانات Carousel المسوقين في الوصول إلى جماهير جديدة وتوجيه الأشخاص إلى موقعهم على الويب أو تطبيقهم من خلال صور أو مقاطع فيديو متعددة، وكل ذلك ضمن إعلان واحد.

 

قالت المنصة إنها كانت تختبر الخيار الجديد خلال الأشهر القليلة الماضية. وشهد المعلنون التجريبيون زيادة بنسبة 25 في المئة في معدلات النقر إلى الظهور للحملات التي تعمل على تحسين تحويلات زيارات الموقع، وذلك مقارنة بالإعلانات الأحادية الأصل.

بالإضافة إلى ذلك تخطط تويتر أيضًا لتوفير المزيد من الخيارات للمساعدة في زيادة الحملات الإعلانية لنقرات موقع الويب. بما في ذلك:

1 - تحسين زيارة الموقع: نموذج شراء محسن مخصص للبحث عن الإعلانات وعرضها للجماهير التي يرجح أن تزور موقع المعلن.
2 - أشكال الإعلانات: تحدد الفرص لتحسين التفاعل مع الإعلانات عبر تحديثات لقابلية الاستخدام وتفاصيل التنسيق وعبارات الحث على اتخاذ إجراء.
3 - القياس والإبلاغ: الاختبار الفعال وبناء حلول القياس والتجريب من أجل مستقبل محمي بالخصوصية للمنتجات الإعلانية عبر موقع الويب.

 

المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية

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