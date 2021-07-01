تويتر تعزز مفتاح الأمان

الوكيل الإخباري - أضافت المنصة: نحن نعلم أن هذا مهم للناس لأنه لا يستطيع الجميع الحصول على طريقة 2FA احتياطية أو يريدون مشاركة رقم هاتفهم معنا. ومع هذا التحديث، نريد أن يشعر الجميع بالقدرة على تمكين مفاتيح الأمان لتأمين حساب تويتر الخاص بهم بشكل أفضل.



ويمكن الآن أن تكون مفاتيح الأمان هي طريقة المصادقة الوحيدة ذات العاملين عبر الهاتف المحمول والويب.

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وتعتبر مفاتيح الأمان المادية عبارة عن أجهزة صغيرة تخزن رموز المصادقة للتطبيقات ومواقع الويب. وبهذه الطريقة، لا يمكن لأي شخص تسجيل الدخول إلى حساباتك دون الوصول إلى هذا المفتاح المادي.



وأضافت آبل دعمًا لمفاتيح الأمان المادية مع iOS 13.3، التي تعمل عبر موصل Lightning / USB-C أو حتى NFC عبر الأجهزة المتوافقة.



ووفقًا لموقع تويتر، يتم الآن نشر الميزة الجديدة للمستخدمين في تطبيقات iOS وأندرويد، بالإضافة إلى موقع المنصة عبر الويب.

المصدر - ترند العرب