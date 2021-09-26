تويتر تعمل على تحسين جودة الفيديو

الوكيل الإخباري - كانت جودة الفيديو الرديئة عبر منصة تويتر مصدر إحباط طويل الأمد للمستخدمين ولكن الشركة نشرت بعض الأخبار الواعدة المحتملة حول مقاطع الفيديو التي تم تحميلها عبر الخدمة التي تبدو الآن أقل بكسلًا للحصول على تجربة مشاهدة أفضل.





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وقامت المنصة بإزالة خطوة المعالجة المسبقة بالنسبة للفيديو عند التحميل. وأوضحت الشركة أن هذه الخطوة التي تمت إزالتها تقسم مقاطع الفيديو إلى أجزاء أصغر للعرض، مما قد يقلل من الجودة بسبب المعالجة الإضافية.





وقامت باحثة التطبيقات جين مانشون وونغ بتحميل مقطع فيديو يهدف إلى وضع التحسينات المفترضة قيد الاختبار. وبالرغم من أنه يبدو أفضل. ولكن المنصة قالت إن التغييرات التي تم الإعلان عنها لم يتم دعمها بعد في Twitter Media Studio، وهو ما استخدمه وونغ لتحميل الفيديو.



وإذا كنت تريد مشاهدة مقطع فيديو تقول المنصة إنه يستخدم جودة الفيديو المحسّنة، فراجع الفيديو في هذا الرد على وونغ.



ويبدو أن هذا الفيديو الثاني قد تحسن إلى حد ما. ولكن من الصعب تحديد المقدار بالنظر إلى أن الخلفية يغلب عليها اللون الأسود.



ومن الواضح أن كلا الفيديوين ليسا واضحين مثل الفيديو العالي الجودة الذي قد تشاهده عبر تويتش أو يوتيوب. ولا تنطبق هذه الترقية إلا على مقاطع الفيديو المحمّلة حديثًا. لذلك لن تشهد مقاطع الفيديو القديمة التحسينات.



ومع ذلك، من الواعد أن نرى أن المنصة تبذل بعض الجهد لتحسين تجربة الفيديو وقد تعمل الترقيات على توسيع جودة الفيديو السابقة، حيث اقترح بحث وونغ في وقت سابق من هذا الأسبوع أن تويتر تعمل أيضًا على خيارات سرعة تشغيل الفيديو.

المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية