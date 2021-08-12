تويتر تعيد تصميم موقعها مع إدخال خط جديد

الوكيل الإخباري - قدمت منصة تويتر نسخة محدثة من موقعها عبر الويب، التي تقول الشركة إنها تجعل الموقع أكثر سهولة وأقل ازدحامًا وأسهل في الاستخدام.

اضافة اعلان



وطرحت المنصة خطها المسمى Chirp ضمن تطبيقها والخلاصة، مما يعني أن التمرير اليومي قد يبدو مختلفًا قليلاً عما اعتدت عليه.



ونشر حساب المنصة الرئيسي حول التغيير مع توضيح التفاصيل حول خط Chirp كجزء من تحديث العلامة التجارية الأوسع الذي تم الكشف عنه في شهر يناير.

واستخدمت المنصة الخط في ذلك الوقت ضمن أشياء مثل المواد والرسومات الترويجية ولكن لم يكن الخط الذي تراه في الخلاصة أو عند التنقل في التطبيق.



واعتمدت الشركة في الماضي على خطوط مثل SF Pro و Roboto و Helvetica Neue لعلامتها التجارية.



وكان الهدف من Chirp – بخلاف إعطاء المنصة شكلها الخاص من التعبير المرئي هو تقديم محرف حاد ومقروء للاستخدام اليومي.



كما كان الهدف السماح بمزيد من الشخصية، بما في ذلك عند استخدامه للإعلان عن العلامة التجارية.

ولم تكن المنصة ملتزمة بعد بجعل Chirp محرفًا لمنتجها الأوسع في وقت ظهوره لأول مرة وذلك بالرغم من أن المدير الإبداعي للعلامة التجارية العالمية قال إنها رغبته الشخصية.



وقال ديريت ديروين، المدير الإبداعي للعلامة التجارية العالمية للشركة، في شهر يناير في موضوع حول الخط الجديد: إن رغبتي الشخصية هي جعل Chirp الخط الأساسي لمنتج تويتر.



ويحتوي الخط الجديد أيضًا على حيلة، إذ يمكنك التغريد بشعار المنصة إذا كتبت [CHIRPBIRDICON] في مربع كتابة التغريدات.

المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية

