تويتر تغلق TweetDeck في الأول من يوليو

الوكيل الإخباري - تستعد شركة تويتر لإغلاق تطبيق لوحة معلومات الوسائط الاجتماعية الذي تم تجاهله منذ فترة طويلة TweetDeck لنظام التشغيل ماك في الأول من شهر يوليو.

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وأبلغت الشركة مستخدمي تطبيق ماك بالإغلاق الوشيك عبر لافتة تظهر في الجزء العلوي من الشاشة عند تشغيله.



وتقترح الرسالة أيضًا أنه يمكن للمستخدمين الاستمرار في استخدام TweetDeck عبر الويب من الآن فصاعدًا.



كما أكدت الشركة أيضًا الإغلاق عبر حساب TweetDeck ضمن المنصة. وأشارت إلى أن الإصدار المحدث من TweetDeck عبر الويب يقدم المزيد من الدعوات للمستخدمين الذين يرغبون في تجربة نسخة الويب الجديدة خلال الأشهر القليلة المقبلة.



واستحوذت تويتر على التطبيق في عام 2011 مقابل 40 مليون دولار. ولم تطور الشركة تطبيق TweetDeck إلى أقصى إمكاناته.



وقد اشترت الخدمة في وقت كانت فيه شركة UberMedia المنافسة تستحوذ على حصة سوق وسائل التواصل الاجتماعي من خلال شراء تطبيقات مثل Echofon و UberTwitter و Mixx.



ورأت تويتر في هذا تهديدًا تنافسيًا، مما دفعها إلى شراء TweetDeck لإبقائه بعيدًا عن أيدي UberMedia. ولكن عدم اهتمامها بالمنتج كان واضحًا.



ومرت سنوات دون تطور كبير. ويمتلك التطبيق قاعدة مستخدمين صغيرة، ولكن متحمسة إلى حد ما الذين قالوا إنهم على استعداد للدفع مقابل إصدار متميز من التطبيق.



وبالنسبة إلى الشركة التي تكافح من أجل تحقيق إيرادات خارج الإعلانات، فإنه من الغريب ألا تستفيد من مستخدميها الأكثر استعدادًا.



وبدلاً من ذلك، أغلقت تطبيق TweetDeck للهاتف المحمول في عام 2013، ومن ثم أوقفت دعم ويندوز في عام 2016.



ويبدو أنه حان وقت تطبيق ماك، لا سيما بعد أن قررت الشركة إغلاق تطبيق Twitter for Mac في عام 2018، الذي عاد لاحقًا كتطبيق Mac Catalyst فقط.



وأشار متحدث باسم تويتر إلى أن التركيز الحالي للشركة ينصب على جعل نسخة الويب من TweetDeck أفضل واختبار المعاينة الجديدة.



ويتم اختبار إصدار المعاينة من TweetDeck حاليًا مع عدد محدود من الأشخاص في الولايات المتحدة وكندا وأستراليا ونيوزيلندا واليابان.

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