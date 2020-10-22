تويتر تغير أهم ميزاتها مؤقتا

الوكيل الإخباري _ عمل موقع التدوينات القصيرة تويتر على تغيير طريقة إعادة التغريد بشكل مؤقت قبل الانتخابات الرئاسية الأمريكية، والتي من المقرر إقامتها في 3 نوفمبر القادم، وذلك للمساعدة في منع إساءة الاستخدام ونشر المعلومات المضللة.





حيث سيظل بإمكان مستخدمي الشبكة الاجتماعية من استخدام الميزة حتى نهاية الأسبوع، ولكن لن يكون من السهل إعادة تغريد شيء ما لجميع متابعيك على تويتر كالمعتاد.





وابتداءً من امس الاربعاء ، عندما تنقر على أيقونة إعادة التغريد أو تضغط عليها، سيقوم تويتر بعرض التغريدة مع اقتباس لتشجيعك على كتابة شيء عن تلك التغريدة قبل مشاركتها، ولكن أنت لست مضطرًا لكتابة أي شيء إذا كنت لا تريد ذلك ، ويمكنك ترك مكان الكتابة فارغا والضغط على زر إعادة التغريد لإعادة التغريد كما تفعل عادةً .



كما ولن تعرض المنصة توصيات “liked by” أو “followed by” من أشخاص لا تتابعهم، بينما يعرض مربع الاتجاهات الاتجاهات مع معلومات إضافية مضمنة فقط.





المصدر : صدى البلد

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