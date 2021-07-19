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الإثنين، 19-07-2021 01:22 م

تويتر تفكر في تحرير التغريدات

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الوكيل الإخباري - يتحدث بيكبور عن مدة زمنية تصل إلى دقائق، ولكن الفكرة هي نفسها، التي يمكن أن تصبح إضافة محتملة لعرض اشتراك Twitter Blue المتاح حاليًا للمستخدمين في كندا وأستراليا.

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ويوفر Twitter Blue خيار تراجع عن الإرسال، الذي يمكن المستخدمين من سحب تغريداتهم المرسلة في غضون ما يصل إلى 30 ثانية من النشر. ويعزز التحرير في غضون فترة زمنية أوسع الخيار أكثر.


ومن المفيد رؤية تويتر تواصل استكشاف أفكار جديدة لأدوات تحقيق الدخل الخاصة بها. وقال دورسي في العام الماضي: إن تحرير التغريدات لن يأتي. ولكن إعادة إحياء هذا النقاش يوضح ربما نفاد أفكار تويتر لإغراء الناس بالدفع مقابل الأشياء التي تقدمها.


وتتعرض إدارة المنصة لضغوط لتحسين نتائجها، بعد سنوات من الركود النسبي.

وقد حددت بعض أهداف النمو الطموحة التي من المحتمل أن تحتاج إلى تحقيقها.

 

وقد يكون تحرير التغريدات هو الإغراء الرئيسي الذي يجذب المزيد من الأشخاص.

 

 المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية 

 


 




 

 


 

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