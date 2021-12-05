تويتر توقف عددا من الحسابات بالخطأ

الوكيل الإخباري - أوقفت شركة تويتر عددًا من الحسابات عن طريق الخطأ بعد أن بدأ المتطرفون اليمينيون في استغلال سياسة المحتوى الخاص الجديدة للمنصة، وذلك وفقًا لتقرير صادر عن صحيفة واشنطن بوست.





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وقالت المنصة في الأصل إن القاعدة وضعت للحد من إساءة استخدام المحتوى للمضايقة والكشف عن هويات الأفراد، وهو الأمر الذي تقول تويتر إنه يؤثر بشكل غير متناسب في النساء والناشطين والمعارضين وأفراد الأقليات.



وكما لاحظت واشنطن بوست، بدأ المتطرفون بإساءة استخدام قاعدة المنصة الجديدة بعد فترة وجيزة من ظهورها لأول مرة.



وبحسب ما ورد استخدم نشطاء اليمين المتطرف خدمات مثل تيليجرام لتنظيم التحركات ضد الحسابات المناهضة للتطرف.



وتعمل هذه الحسابات على فضح وتعقب المتعصبين البيض في مسيرات الكراهية. وقد سعوا إلى تعليق هذه الحسابات وإزالة صورهم الشخصية.

وكما تشير صحيفة واشنطن بوست. علم بعض الباحثين المتطرفين أنه تم تعليق حساباتهم لانتهاكها قواعد المنصة ضد نشر محتوى خاصة بفرد من دولة لها حق معترف به في قانون الخصوصية في نفس اليوم الذي أطلقت فيه تويتر هذه السياسة.



وفي بيان لصحيفة واشنطن بوست، ورد أن المتحدث باسم تويتر ترينتون كينيدي أخبر الصحيفة أن الشركة تعرضت لكمية كبيرة من التقارير الخطأ، مما أدى إلى اثني عشر تعليقًا خطأ.

المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية