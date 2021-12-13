الإثنين 13-12-2021
الوكيل الاخباري

الأردن الثاني عربيا بالحد من اللامساواة

العلاقمة: مهرجان الزيتون الوطني أنعش القطاع

الأميرة غيداء طلال توقع اتفاقيتين مع جمعية الهلال الأحمر القطري

وزير التربية : الوزارة شكلت لجنة بشأن المعلمين المحالين للاستيداع

"ماستركارد" : 12 خطراً عالمياً قد يعرقل مسيرة الإنتعاش في 2022

مصادر لـ "الوكيل" : ملف العطارات طور التحكيم الدولي ويحتاج لعام قادم على الأقل

الفهد الحباشنة: ما بين ذكرى ثورة الكرك و”موضة” الاستعمار البطل

العيسوي ينقل تعازي الملك إلى النعيمات وشطناوي

النائب المشاقبة: قدمت مذكرة رحيل الحكومة لأنها لا تعمل

مصدر نيابي: لا علاقة لسعيدان بقرار إحالة وزير مياه سابق لمكافحة الفساد

الإثنين، 13-12-2021 03:16 م

تويتر قدمت ميزة Spaces بالرغم من التحذيرات

spaces-of-twitter-com-on-desktop


الوكيل الإخباري - منذ ظهور Spaces من شركة تويتر في وقت سابق من هذا العام، ورد أن مئات الأشخاص قد انضموا إلى مناقشات صوتية مباشرة بقيادة أنصار طالبان والقوميين البيض والنشطاء المناهضين للقاحات الذين ينشرون معلومات مضللة عن فيروس كورونا.

اضافة اعلان

ووفقًا لصحيفة واشنطن بوست، لم يكن لدى تويتر أدوات الإشراف اللازمة لمكافحة التنمر والدعوات إلى العنف وخطاب الكراهية في Spaces قبل طرح منافس كلوب هاوس. وذلك بالرغم من معرفة المديرين التنفيذيين بأن ذلك يؤدي على الأرجح إلى سوء الاستخدام.

ولا تحتوي Spaces على مشرفين بشريين أو تقنية يمكنها مراقبة الصوت في الوقت الفعلي. وتعد مراجعة الصوت تلقائيًا أكثر صعوبة من النص.

واعتمدت الشركة حتى الآن على المجتمع للإبلاغ عن Spaces التي يعتقدون أنها تنتهك القواعد.

 

ومع ذلك، إذا كان المضيف يستخدم Spaces لمشاركة وجهات نظر عنصرية أو متعصبة، واتفق جمهوره معه، فمن غير المحتمل أن يقوم المستمع بإبلاغ فريق الأمان في تويتر بالمناقشة.


ووفقًا للتقرير، ساعدت تقنية تويتر في انتشار بعض هذه المناقشات. ونظرًا لأن Spaces كانت تحشد جماهير كبيرة، فقد أدركت الأنظمة أنها تحظى بشعبية، وروجتها لمزيد من المستخدمين.


وقالت المتحدثة باسم الشركة، فيفيانا ويوال، لصحيفة واشنطن بوست، إنه تم التعامل مع الخطأ المفترض.

 

وقالت ويوال: كان ضمان سلامة الأشخاص وتشجيع المحادثات الصحية، مع مساعدة المضيفين والمستمعين في التحكم بالتجربة، من الأولويات الرئيسية منذ بداية تطوير Spaces.


وأشارت المتحدثة إلى أن الشركة تستكشف السبل من حيث الإشراف على Spaces في الوقت الفعلي. ولكن هذا ليس شيئًا متاحًا في هذا الوقت.


وقالت إن الشركة لديها بعض إجراءات الحماية المعمول بها. ويمكنها فحص عناوين Spaces للبحث عن الكلمات الرئيسية الممنوعة. ولكن يمكن أن يضمن تعديل الهجاء تجاوز عوامل التصفية للكلمات التي بها مشكلات.

 

المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة








 




 

 


 

إقرأ ايضا
download (2)

صفقة آبل السرية مع الصين بقيمة 275 مليار دولار

طريقة-تسجيل-دخول-انستقرام-من-قوقل

آدم موسيري يشرح كيف تعيد إنستاجرام الخلاصة الزمنية

إطلاق-شركة-تشفير-Ledger-بطاقة-خصم-للعملات-المشفرة

ليدجر تطلق بطاقة خصم العملات المشفرة

download (1)

تويتر تطالب برفض دعوى ترامب بشأن الحظر

مؤشر

خطوات إخفاء مؤشر الفأرة في ويندوز 11

88366f61-adc4-4d76-841e-e953cf3dba1d_16x9_600x338

لا تنمر بعد اليوم ولا مضايقات.. تويتر يحمي المشاهير

أخبار متعلقة
88366f61-adc4-4d76-841e-e953cf3dba1d_16x9_600x338

لا تنمر بعد اليوم ولا مضايقات.. تويتر يحمي المشاهير

de666655-2d20-4407-af84-8ed74d6bd8b3_16x9_1200x676

فيسبوك تكشف شبكة صينية وراء خبير مزيف

تحديثات-جديدة-من-تويتر-على-منظومة-الرسائل-الخاصة-4

الرئيس التنفيذي الجديد لتويتر يبدأ إعادة الهيكلة

640

سكوير تعيد تسمية نفسها إلى بلوك حيث يتحول التركيز إلى بلوكتشين

twitter-CES-2020-05

تويتر تحققت من حساب مزيف في النرويجية

10-perusahaan-teknologi-informasi-terbesar-yang-ada-di-dunia-9

روسيا تطالب شركات التكنولوجيا بمكاتب محلية