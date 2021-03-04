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الخميس، 04-03-2021 01:42 م

تويتر:مخالفات تعمل على إغلاق الحساب بشكل دائم

تويتر
موقع التواصل الاجتماعي تويتر


الوكيل الإخباري - أعلن موقع التواصل الاجتماعي تويتر (Twitter)، أمس الأربعاء ، بيان يوضح إجراءات التغريدات التي تنشر معلومات مضللة على منصته عن لقاح فيروس كورونا المستجد.

وكشف البيان عن أن نظاما صارما سوف يُطبَّق لتحديد الإجراءات المقرر اتخاذها بحق ناشر تلك التغريدات المضللة، مبيناً أن تسجيل 5 مخالفات قد تغلق الحساب بشكل دائم.

وتشمل الإجراءات التي ستُتخذ وضع علامة توضيحية على التغريدة تفيد بأنها مضللة، وفق اللغة التي يحددها المستخدم لفهم محتواها.

وأكدت منصة تويتر أنه منذ تقديم إرشادات تويتر بشأن كورونا علقت المنصة 2400 حساب بشكل دائم، واعترضت 11.5 مليون حساب في جميع أنحاء العالم.

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وقال تويتر إن القانون سيُطبق على الانتهاكات المتكررة لسياسة كورونا، وفقًا لعدد المخالفات التي تراكمت على الحساب.

 

الجزيرة

 


 




 

 


 

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