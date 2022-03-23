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الأربعاء، 23-03-2022 06:34 ص

تويتر يحصل على ميزات إضافية

تويتر


الوكيل الإخباري - أعلن القائمون على "تويتر" أن التطبيق سيحصل على ميزات إضافية قد تهم الكثير من المستخدمين.

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وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن القائمين على "تويتر" بدأوا باختبار ميزة جديدة ستساعد مستخدمي خدمات Space باقتطاع أجزاء معينة من التسجيلات في الغرف الصوتية لعرضها على بقية المستخدمين بطرق معينة.


ومع الميزة سيكون بإمكان بعض المضيفين في غرف Space الصوتية اقتطاع 30 ثانية من كل تسجيل لمشاركة هذه المقاطع مع الآخرين عبر "تويتر"، وستتوفر هذه الميزة لمستخدمي أنظمة iOS فقط الآن، كما سيتمكن مستخدمو "تويتر" عبر iOS من مشاهدة المقاطع والاستماع إلى التسجيلات في غرف Space ضمن مخططات زمنية يضعها الشخص الذي ينشر تلك المقاطع والتسجيلات.


ويرى الخبراء في "تويتر" أن الميزة الجديدة ستساعد مؤسسي الغرف في Space على التركيز على مقاطع معينة من التسجيلات لاستخدامها لاحقا في توجيه مستخدمي الغرف إلى مواضيع معينة.


وتجدر الإشارة إلى أن "تويتر" كانت قد بدأت باختبار العديد من الميزات الإضافية لمستخدمي تطبيقها هذا العام، منها ميزة ستساعد المستخدمين على تحقيق الأرباح عبر الترويج لمنتجاتهم إذ سيتمكن صاحب الحساب على التطبيق من عرض نحو 50 منتجا على صفحته الشخصية، كما بدأت باختبار ميزات تساعد على تعزيز خصوصية البيانات عبر مواقع الويب التابعة لها.

 

روسيا اليوم


 




 

 


 

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