السبت 05-02-2022
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السبت، 05-02-2022 04:34 م

تويتر يخالف أهم قواعده.. قريباً مقالات مطولة

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الوكيل الاخباري- يبدو أن مواقع التواصل الاجتماعي تحاول قدر الإمكان مجاراة الموضة، أو ما بات يعرف بحسب لغتها هي بـ"التريند".

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فعلى الرغم من أن العصفور الأزرق كان زاد عدد الكلمات المسموح بها في التغريدات على مر السنين من 140 إلى 280 كلمة، وجد أن ذلك لا يكفي على ما يبدو، فتحرك بإجراءات جديدة، حيث كشفت تسريبات حديثة أن موقع تويتر يخطط لطرح ميزة تلبي احتياجات المستخدمين الذين يرغبون في ‏مشاركة أفكارهم في مقال واحد طويل.

ووفقاً لذلك، نشرت الباحثة التقنية الشهيرة، جان مانشون وونغ، عبر حسابها، صورة لعلامة تبويب جديدة يحضّر "تويتر" لها تحمل اسم "Twitter Articles"، أي مقالات تويتر، والتي تتيح كتابة مقالات طويلة، إلا أنها لم تكشف ما إذا كانت الميزة ستكون متاحة لجميع المستخدمين، أو ما إذا كان سيتم طرحها على نطاق واسع حول العالم، أو ما إذا كانت ستكون حصرية لمشتركي خدمة "تويتر بلو".

نبحث عن الأفضل دائماً
وفي أول تعليق من الشركة على التسريبات بشأن ميزة "مقالات تويتر"، أكد متحدث باسمها في تصريحات لموقع "سي نت" أن الشركة "تبحث دائما عن طرق جديدة مثلى لمساعدة الأشخاص على بدء المحادثات والمشاركة فيها.

كما أعلن المتحدث أن العصفور الأزرق سيكشف مزيداً من التفاصل قريبا.

 

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