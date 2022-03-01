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الثلاثاء، 01-03-2022 02:42 م

تويتر يختبر ميزة لمكافحة إساءة الاستخدام

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الوكيل الإخباري - أعلن "تويتر" أنه سيوسع اختبار ميزة "وضع الأمان"، التي كان قد طرحها لأول مرة في سبتمبر 2021. تتيح هذه الميزة للمستخدمين حظر الحسابات التي ترسل تغريدات ضارة أو مسيئة مؤقتاً.

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وكان "وضع الأمان" متاحاً في السابق لنحو 750 من مستخدمي الإصدار التجريبي، ومع ذلك فقد ضم في الوقت الحالي 50% من المستخدمين في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وكندا وأستراليا وأيرلندا ونيوزيلندا، وفقاً لتقرير صادر عن المتحدثة باسم تويتر، تاتيانا بريت، ونقله موقع "ذا فيرج" التقني.


وتقول بريت في البيان: "أدركنا رغبة مستخدمينا في التحكم بالإساءات التي يتعرضون لها منذ الإطلاق الأولي للإصدار التجريبي من (وضع الأمان) في سبتمبر".
وأضافت: "ولهذا السبب، ستكون أداتنا قادرة على استبعاد الحسابات الضارة بشكل استباقي".


في السياق ذاته، يحاول وضع الأمان مراقبة الردود والمشاركات، وإذا تم اكتشاف محتوى يحض على الكراهية، فسيتم حظر الحساب تلقائياً لمدة 7 أيام، ولكن من المحتمل تغيير وقت الحظر.


كما أنه إذا تم حظر الحساب عن طريق الخطأ، فيمكن إلغاء الحظر نفسه من خلال الإعدادات، وفيما لن يستجيب وضع الأمان لمشاركاتك التي تتصل بها أو تتواصل معها غالباً.


في غضون ذلك، يواجه موقع "تويتر" صراعاً مستمراً مع وسائل التواصل الاجتماعي المنافسة، وتحاول الشركة طرح عدد من التعديلات والتحديثات في محاولة لمعالجة هذه المشكلة، بما في ذلك ميزة تخفي الردود غير السارة والمهينة تلقائياً.


ويمكن أن تساعد الميزة في المستقبل في تقليل المضايقات، وطالما تم تمكين وضع الأمان، فلن يتمكن الحساب المحظور من متابعة حساب "تويتر" الأصلي للمرسل، أو عرض تغريداته وردوده، أو إرسال رسائل خاصة إليه، ومع ذلك لم يتم الإعلان عن موعد إطلاق هذه الميزة علناً.

 

زهرة الخليج 

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