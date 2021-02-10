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الأربعاء، 10-02-2021 02:04 م

تويتر يرفض أوامر الهند بحظر 1178 حسابًا

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الوكيل الإخباري _ تسعى منصة تويتر من أجل إجراء محادثات مع وزير التكنولوجيا الهندي، وذلك بعد أيام من مطالبة البلاد العملاقة الأمريكية لوسائل التواصل الاجتماعي بحذف 1178 حسابًا مشيرين الى إنها تنشر معلومات خطأ عن احتجاجات المزارعين المستمرة.

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وقال مصدران بوزارة التكنولوجيا: إن نيودلهي كتبت إلى تويتر في الرابع من شهر فبراير تطلب منها إزالة الحسابات التي قالت: إنها مدعومة من خصمها اللدود باكستان أو يديرها متعاطفون مع انفصاليي السيخ، لكن الشركة لم تمتثل بعد.


وأوضحت تويتر أنها تعتقد أن أوامر الحكومة الهندية بحظر الحسابات تتعارض مع القانون المحلي، وأنها لن توافق على حظر تام بالنسبة لبعض الحسابات، بل تقيد الوصول داخل الهند بدلاً من ذلك.


وقالت شركة التواصل الاجتماعي في تدوينة: بينما اتخذنا مجموعة من الإجراءات، بما في ذلك الإيقاف الدائم، ضد أكثر من 500 حساب كانت جزءًا من الأمر الحكومي، لن يتم حظر جميع الحسابات.


وأضافت: لا تزال هذه الحسابات متاحة خارج الهند لأننا لا نعتقد أن الإجراءات التي تم توجيهنا لاتخاذها تتوافق مع القانون الهندي.


وقالت أجهزة الأمن الهندية: إن بعض الحسابات تدار من خارج البلاد وإنها تشارك وتضخم المعلومات الخطأ والمحتوى الاستفزازي حول احتجاجات المزارعين.

 

 

المصدر : البوابة العربية للاخبار التقنية 



 




 

 


 

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