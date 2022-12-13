تويتر يرفع عدد حروف تغريدته لـ4000

الوكيل الإخباري - أعلن الرئيس التنفيذي لشبكة تويتر إيلون ماسك عن اعتزامه زيادة عدد حروف التغريدة إلى 4000 حرف في التغريدة الواحدة، وسط انقسامات في ردود الأفعال حيال هذه الخطوة في حال تطبيقها بشكل رسمي، بين مؤيد ومعارض.



وجاء ذلك رداً على سؤال أحد المتابعين للملياردير الأمريكي إيلون ماسك، يدعى "آلان أوبير"، متسائلاً "هل صحيح أن تويتر تستعد لزيادة عدد حروف التغريدة إلى 4000 حرف؟"، فرد مالك تويتر بالإيجاب، واكتفى ماسك بكلمة واحدة "نعم"، دون الإشارة إلى موعد تنفيذه أو تقديم أي معلومات إضافية حول كيفية وآلية كتابة التغريدة المطولة.

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وكان الحد الأقصى لعدد حروف التغريدة على تويتر 140 حرفاً قبل مضاعفته إلى 280 حرفاً عام 2017.



وأشارت تقارير سابقة وتغريدات كتبها إيلون ماسك إلى أن تويتر قد ييسر على المستخدمين تفكيك السلاسل الطويلة للنصوص إلى جزء تغريدات متعددة من سلسلة رسائل.



ولكن يبدو أن زيادة الأحرف إلى 4000 حرف ستقضي على هذه الفكرة، ويمكن للمستخدمين ببساطة نشر مجموعات نصية أطول في منشورات فردية.



ولاقى رد ماسك بالإيجاب ردود أفعال متباينة حول الخطوة، إذ اعتبر البعض أن تويتر تتسم بأنها منصة التدوين المصغر، المرتكزة على الرسائل القصيرة جداً، مقارنة بغيرها مثل منصات فيس بوك وغيرها، فيما أسعد الخبر البعض الآخر، للسماح لهم بكتابة مقالات أو التعبير بشكل مطول عن آرائهم وأفكارهم، دون الحاجة إلى كتابة سلسلة من التغريدات، لاسيما لدى بعض اللغات، مثل اليابانية أو الصينية أو الكورية.

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