تويتر يستحوذ على تطبيق Breaker للبث المباشر

الوكيل الإخباري _ أعلنت منصة تويتر في الشهر الماضي، عم قيامها بإختبار ميزة Spaces، والتي تعمل كغرف محادثة صوتية داخل موقع الشبكة الاجتماعية، وقد استحوذت الشركة على الفريق الذي يقف وراء تطبيق Breaker ، وهو تطبيق بودكاست يركز على المجتمع والعناصر الاجتماعية منذ أن بدأ في عام 2016.



واشار مطورو التطبيق الى ان تويتير استحوذت عليهم وستغلق تطبيقه وموقعه الإلكتروني الأسبوع المقبل.

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وقال Breaker في مدونته إنه يمكن للناس الآن نقل اشتراكاتهم إلى تطبيقات الاستماع إلى البودكاست الأخرى مثل تلك التي تقدمها Apple Inc و Spotify".



كما وقال الرئيس التنفيذي إريك بيرلي: "هنا في Breaker ، نحن متحمسون حقًا للتواصل الصوتي ونحن مصدر إلهامنا للطرق التي يسهل بها تويتر المحادثات العامة للأشخاص في جميع أنحاء العالم" ، مضيفًا أن فريق Breaker ينضم إلى تويتر.





وأعلن فريق Breaker خلال مدونة لهم أن تطبيق البودكاست الخاص به سيتم إيقافه في 15 يناير، ووجه المستخدمين حول كيفية تصدير قائمة اشتراكات OPML الخاصة بهم لاستخدامها في تطبيقات البودكاست الأخرى، وبالنسبة للبودكاست المستضاف، كيفية نقل هؤلاء إلى خدمة أخرى.



المصدر : اليوم السابع



