تويتر يشتري شركة ناشئة تتيح التواصل مع أصدقائك افتراضياً

الوكيل الإخباري _ قامت شركة تويتر بالاستحواذ على تطبيق Squad، الذي يتيح لمستخدميه التواصل مع اصدقائهم عبر الدردشة المرئية ومشاركة الشاشة.

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واشار إيليا براون نائب رئيس المنتج فى تويتر فى تغريدة،الى إن Squad ستساعد تويتر على جلب طرق جديدة للأشخاص للتفاعل والتعبير عن أنفسهم والانضمام إلى المحادثة العامة.



ويعمل موقع تويتر على اكتشاف طرقًا تتيح للأشخاص الاتصال بما يتجاوز التغريدات، كما يتضح من الإطلاق العالمي الأخير والإعلان عن غرف دردشة تشبه Clubhouse قادمة إلى الخدمة.



ويأتي استحواذ تويتر على Squad عقب اكتشاف أن الشركة قد تغلق خدمة البث المباشر .

المصدر : اليوم السابع



