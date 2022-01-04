تويتر يصدم جمهوره باستراتيجيته الجديدة

الوكيل الإخباري - يبحث موقع تويتر عن ميزة جديدة تتيح للشركة تقديم اشتراكات مدفوعة، يمكن أن تشمل رسوماً من أجل الوصول إلى موقعه البديل الذي يحمل عنوان TweetDeck.



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ويسمح التطبيق البديل هذا بإدارة أكثر من حساب بكفاءة أكبر دون أن يخرج عن تنظيم تويتر نفسه وذلك كي تصبح أسهل في القراءة.



وتبحث الشركة أيضاً في إضافة رسوم على مميزات موجودة في تويتر حالياً مثل undo send أو التراجع عن الإرسال.



وهناك فكرة أخرى يتم البحث فيها تدعى tipping أو تقديم الأموال للموقع من أجل محتوى شخصي في الصفحة.



هذه الأفكار المطروحة هي من أجل أن يقوم الموقع بتقليل اعتماده على الإعلانات واللحاق بالنمو السريع الذي تعيشه المواقع الأخرى مثا فايسبوك وسناب شات.

هذه الخطوة من تقديم احتمالات عديدة من أجل دفع رسوم على الموقع ستكون جريئة لأن معظم شركات وسائل التواصل الاجتماعي تعطي الأولوية لتقديم خدماتها مجاناً لتحقيق أقصى قدر من النمو.

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