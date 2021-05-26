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الأربعاء، 26-05-2021 03:16 م

'تويتر' يضيف ميزات جديدة لاجتذاب المستخدمين

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الوكيل الاخباري - أعلن القائمون على تطبيق "تويتر" عن ميزات جديدة أدخلت على التطبيق لجعله أكثر فائدة للمستخدمين.

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ومن بين أبرز الميزات المذكورة حصل مستخدمو التطبيق على ميزة تساعدهم على استحداث غرف مجدولة لاجتماعات الفيديو عبر خدمات Spaces، أي أنهم يستطيعون التخطيط لأكثر من حدث ودعوة الناس إليه مسبقا.


وتبعا للخبراء في "تويتر" فإن المدعوين إلى الغرف التي سيستحدثها مستخدم ما عبر الميزة المذكورة سيتلقون تذكيرا قبل 30 دقيقة من وقت البث في الغرفة المدعويين إليها، كما سيتلقون رسالة تذكير أخرى تعلمهم ببدء البث كي لا تفوتهم الأحداث.

 

ويمكن لمستحدث الغرفة إرسال الدعوات للانضمام لغرفته عبر تغريدة لمتابعيه في "تويتر" أو عبر رسالة تضم عنوان URL للغرفة.

ولتحقيق الفائدة للمستخدمين ومساعدتهم على جني الأموال، قررت "تويتر" إيضا السماح لمستخدمي خدمات Spaces باستحداث غرف مدفوعة يمكن دعوة المستخدمين الآخرين إليها.


وللاستفادة من الميزة الأخيرة وفتح غرفة مدفوعة يجب أن يكون لدى المستخدم 1000 متابع على "تويتر" على الأقل، وأن يكون قد استضاف 3 غرف صوتية عبر Spaces في الـ 30 يوما الاخيرة قبل استحداث الغرفة الجديدة، كما يجب أن يكون عمره 18 عاما على الأقل.

 

روسيا اليوم

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