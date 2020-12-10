تويتر يطالب أوروبا بضمان حرية التعبير عبر الإنترنت

الوكيل الإخباري _ طالبت شركة تويتر الاتحاد الأوروبي باتباع نهج مرن تجاه المحتوى الضار وغير القانوني عبر الإنترنت ، بدلًا من القواعد الشاملة التي تتطلب الإزالة.

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واشارت الى إن ذلك من شأنه أن يحافظ على الإنترنت المفتوح.



وقد حثت شركات تويتر وموزيلا و Automattic و Vimeo المشرعين في الاتحاد الأوروبي على ضمان ألا تؤدي القوانين الأوروبية إلى إلحاق الضرر بحرية التعبير عبر الإنترنت.



واشارت الشركات في الرسالة المفتوحة المشتركة الى إن الحل يجب أن يكون أوسع من مجرد إزالة المحتوى، وإن التزامات إزالة المحتوى غير الصريحة يمكن أن يكون لها تأثير سلبي في حرية التعبير.



كما اضافت : من خلال قصر خيارات السياسة على النظام الثنائي فقط، فإننا نتخلى عن البدائل الواعدة التي يمكن أن تعالج بشكل أفضل مسألة انتشار المحتوى الإشكالي وتأثيره مع حماية الحقوق وإمكانية تنافس الشركات الصغيرة.



مؤكدين إن الأسلوب الأفضل هو الحد من عدد الأشخاص الذين يواجهون المحتوى الضار، ويمكن تحقيق ذلك من خلال التركيز التكنولوجي على مدى الانتشار، ودعم تدابير الشفافية والتحكم في الخوارزميات، ووضع حدود لإمكانية اكتشاف المحتوى الضار، ومواصلة استكشاف الإشراف المجتمعي، وتوفير الاختيار الهادف للمستخدم.



المصدر : البوابة العربية للاخبار التقنية



