الأحد 16-05-2021
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الأحد، 16-05-2021 03:14 م

تويتر يطرح ميزة البحث في الرسائل الخاصة على هواتف أندرويد

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الوكيل الاخباري - أعلن تطبيق "تويتر" للتغريدات، يوم الخميس، عن قربه من طرح ميزة ينتظرها أصحاب هواتف "أندرويد" الذكية، والتي ستمكن المغردين من البحث في سجل رسائلهم الخاصة.

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وقالت شركة "تويتر" في بيان لها، إن الميزة ستكون "نسخة محسّنة" من ميزة البحث الحالية، موضحة أنها ستسمح للمستخدمين بالبحث في سجل الرسائل المباشرة بالكامل وليس فقط الرسائل الحديثة.


كما تعمل "تويتر" على إضافة القدرة على البحث في محتوى الرسائل نفسها، بدلا من البحث عن المرسل فقط.

 

وأشارت شركة "تويتر" إلى أن هذا التحديث قادم "في وقت لاحق من هذا العام"، بحسب ما جاء في بيانها.

وكانت "تويتر" أطلقت خدمة البحث في الرسائل الخاصة قبل عامين على هواتف "آيفون" ونسخة الويب.

 

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