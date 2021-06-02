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الأربعاء، 02-06-2021 11:08 ص

تويتر يطرح ميزة جديدة شبيهة بالقصص

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الوكيل الإخباري - بدأت منصة تويتر بإضافة إعلانات بوضع ملء الشاشة إلى Fleets، وهي ميزة التغريدات المختفية الموجودة أعلى واجهة تويتر عبر الهاتف المحمول للمستخدمين.

اضافة اعلان

وطرحت المنصة تنسيق Fleets في شهر نوفمبر الماضي، وهي نسخة من قصص انستجرام وسناب شات.

 

وكتب جاستن هوانج، مدير المنتج الأول في تويتر، ومدير تسويق المنتجات العالمي أوستن إيفرز، في تدوينة: إعلانات Fleets عبارة عن لوحات إعلانية بملء الشاشة للمعلنين.


ودخلت تويتر في شراكة مع مجموعة من المعلنين فيما تسميه تجربة، مما يجعل إعلانات Fleets مرئية لمجموعة محدودة من المستخدمين الأمريكيين عبر iOS وأندرويد.

 

تويتر توسع الإعلانات:

أفادت تويتر في شهر أبريل أن عائدات الإعلانات قد نمت بنسبة 32 في المئة على أساس سنوي لتصل إلى 899 مليون دولار. وارتفع إجمالي مشاركة الإعلانات بنسبة 11 في المئة.


ويبدو أن توسيع إعلاناتها بما يتجاوز الجداول الزمنية للمستخدمين، حيث يمكن للأشخاص التمرير بسهولة دون التفاعل، هو الخطوة المنطقية التالية.


وكان لدى إنستاجرام إعلانات في القصص منذ عام 2017. وبدأت بوضع الإعلانات في Reels الشهر الماضي.


وقال الرئيس التنفيذي لشركة تويتر، جاك دورسي، في شهر أبريل: إن الشركة لا تزال تتعلم بشأن من يستخدم Fleets.


وتخطط تويتر لدراسة كيفية أداء الإعلانات الرأسية بوضع ملء الشاشة بالنسبة لإعلانات Fleets والنسخ المستقبلية المحتملة لتنسيقات ملء الشاشة الأخرى.

 

المصدر- البوابة العربية للأخبار التقنية 

 

 

 




 

 


 

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