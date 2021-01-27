تويتر يعلق حساب المؤيد المخلص لترامب نهائيا

الوكيل الإخباري_ اعلنت شركة تويتر عن تعليق حساب رئيس My Pillow مايك ليندل، بشكل دائم ، وذلك بسبب الانتهاكات المتكررة لسياسة الشركة بشأن التضليل الانتخابي.



ويعد ليندل المؤيد المخلص للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، حيث قام بتمويل حركات الاحتجاج بعد الانتخابات في محاولة لإلغاء فوز الرئيس جو بايدن في الانتخابات وفقا لما نقلته رويترز.



واستخدم ليندل حسابه الشخصي على تويتر ، الذي كان لديه ما يقرب من نصف مليون متابع قبل تعليقه، وحساب الشركة لنشر ادعاءات عن تزوير الناخبين على نطاق واسع في الانتخابات الرئاسية.



ورفضت المحاكم مثل هذه المزاعم التي لا أساس لها، حتى مع استمرار ترامب وأنصاره في الادعاء الكاذب بوجود تزوير في التصويت.



وقال متحدث باسم تويتر في بيان عبر البريد الإلكتروني، إن ليندل انتهك مرارًا سياسة النزاهة المدنية للشركة، وتم إيقافه بسبب ذلك.

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المصدر : اليوم السابع







