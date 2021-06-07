تويتر يعلن عن اطلاق ميزة جديدة

الوكيل الإخباري - أعلنت منصة تويتر في وقت سابق من هذا العام أنها تطور ميزة Super Follows التي من شأنها أن تسمح لبعض المستخدمين بفرض رسوم على المتابعين ومنحهم إمكانية الوصول إلى محتوى إضافي.

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وقامت باحثة التطبيق جين مانشون وونغ Jane Manchun Wong بتغريد لقطات شاشة لما تقول إنه كيفية ظهور الميزة.



ووفقًا للباحثة، فإن برنامج Super Follows يقتصر على مستخدمي تويتر الذين لديهم ما لا يقل عن 10000 متابع.

بالإضافة إلى ذلك يجب أن يكون المستخدمين نشروا 25 تغريدة على الأقل خلال الثلاثين يومًا الماضية. ويبلغون من العمر 18 عامًا على الأقل.



وكما أشارت تويتر، فإن إحدى الميزات الرئيسية لـ Super Follows هي المحتوى الإضافي، مثل التغريدات الحصرية للمتابعين المتميزين.

واكتشفت وونغ أيضًا قائمة بفئات المحتوى التي يختار مستخدمو Super Follows من بينها لوصف المحتوى الخاص بهم، مثل: الرياضة أو البث الصوتي.

تويتر تطور عدة ميزات:

رفضت تويتر التعليق على أحدث أبحاث وونغ، ولكنها سبق أن وصفت ميزة Super Follows التي تشبه Patreon بأنها نوع من الاشتراك.



وقدمت مثالاً حيث قام مستخدم Super Follows بتحصيل 4.99 دولارات شهريًا من المستخدمين مقابل الوصول إلى الامتيازات.



وتمثل هذه أحدث ميزة للدفع المباشر قدمها تويتر في الأسابيع الأخيرة، حيث بدأت في شهر مايو باختبار ميزة الإكرامية Tip Jar.



المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية













