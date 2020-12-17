الخميس 17-12-2020
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الخميس، 17-12-2020 02:24 م

تويتر يعود لطبيعته ويتيح لمستخدميه الـRetweet مرة أخرى بكل سهولة

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الوكيل الإخباري _ اعلنت شركة تويتر عن إنهاء تجربتها التي شجعت المستخدمين على اقتباس التغريدات Quote Tweets بدلاً من إعادة التغريد.

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واشارت الشركة الى انه لم يتحقق ما كانت تريده  ، حيث انها قالت في بيان : "زاد استخدام اقتباس التغريدات Quote Tweets، لكن 45% منها تضمنت تأكيدات من كلمة واحدة و70% أقل من 25 حرفًا، وتم تعويض الزيادة في التغريدات المقتبسة أيضًا من خلال انخفاض إجمالى بنسبة 20% فى المشاركة من خلال كل من إعادة التغريد والتغريدات المقتبسة".


وقد تسبب التغيير ارباك للمستخدمين، الذين لم يفهم الكثير منهم أن إعادة التغريد القديمة العادية كانت في الواقع، لا تزال ممكنة، على الرغم من محاولة تويتر للتوضيح.


المصدر : اليوم السابع 



 




 

 


 

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