تويوتا توقف خدمة e-Palette

الوكيل الإخباري - قالت شركة تويوتا موتور إنها علقت جميع حاضنات النقل e-Palette الذاتية القيادة في قرية طوكيو للألعاب الأولمبية للمعاقين، بعد يوم من اصطدام إحدى المركبات وإصابتها بجروح لرياضي يعاني من إعاقة بصرية.





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وفي مقطع فيديو عبر منصة يوتيوب، اعتذر الرئيس التنفيذي لشركة تويوتا، أكيو تويودا، عن الحادث وقال إنه عرض مقابلة الشخص. ولكن لم يتمكن من القيام بذلك.





وقال، مجيبًا على أسئلة حول الحادث: السيارة أقوى من الإنسان. لذلك من الواضح أنني كنت قلقًا بشأن حالته.



وأضاف تويودا أن الحادث أظهر صعوبة السيارة الذاتية القيادة للعمل في الظروف الخاصة بالقرية خلال دورة الألعاب البارالمبية مع الأشخاص الذين يعانون من إعاقات بصرية أو إعاقات أخرى وهذا يظهر أن المركبات الذاتية القيادة ليست جاهزة بعد للطرق العادية.

وقال تويودا إن خدمة النقل المكوكية الذاتية القيادة توقفت عند تقاطع على شكل T وكانت على وشك الانعطاف تحت السيطرة اليدوية للمشغل. الذي كان يستخدم عصا التحكم في السيارة، عندما اصطدمت السيارة بالرياضي بسرعة 1 أو 2 كيلومتر في الساعة.



وأوضح أن مسؤولي الألعاب البارالمبية أخبروه أن الرياضي، الذي ظل واعيًا، نقل إلى المركز الطبي بقرية الرياضيين لتلقي العلاج وتمكن من العودة إلى مكان إقامته.



وتم تكييف حاضنات النقل e-Palette خصيصًا للاستخدام خلال دورة الألعاب الأولمبية وأولمبياد المعاقين في طوكيو.

وتعد e-Palette بمثابة مركبات كهربائية معيارية ذاتية القيادة تعمل بالبطارية دون عناصر تحكم تقليدية مثل عجلات القيادة أو الدواسات مع أبواب كبيرة ومنحدرات كهربائية للسماح لمجموعات من الرياضيين بالصعود بسرعة.



المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية













