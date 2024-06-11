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الثلاثاء، 11-06-2024 03:13 م

تيـك تـوك يضيف خاصية جديدة

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الوكيل الإخباري- بدأ تطبيق التواصل الاجتماعي الصيني الشهير "تيك توك" اختبار خاصية جديدة وهي "ستريك" أو "الشريط" الموجودة في "سناب شات"، بهدف جذب المستخدمين لقضاء وقت أطول في استخدام التطبيق وتعميق التواصل بين المستخدمين.

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وأكدت شركة "تيك توك" بدء اختبار هذه الخاصية، لكنها لم تقدم أي تفاصيل إضافية، وقالت إنها تختبر خاصية الشريط في أسواق محدودة ومستخدمين منتقين. وأشار موقع تك كرانش المتخصص في موضوعات التكنولوجيا إلى أن قاعدة الحصول على "شريط" في التطبيق بسيطة، وهي إرسال رسالة مباشرة لشخص ما لمدة 3 أيام متتالية، وبمجرد عمل ذلك، سيحصل المستخدم على شارة شريط معروضة على نافذة المحادثة الخاصة به، إلى جانب عدد أيام إرسال الشرائط.


وخلال الأيام القليلة الماضية أرسل العديد من المستخدمين رسائل على منصات التواصل الاجتماعي بشأن رؤية خاصية الشرائط على منصة تيك توك على تطبيقاتهم. وتختفي الشرائط عندما يتوقف المستخدم عن إرسال رسالة مباشرة في المحادثة لمدة 24 ساعة، وينبه تطبيق تيك توك المستخدمين عندما تقترب شرائطهم من الاختفاء. ويمكن للمستخدمين غلق خاصية التنبيهات من خلال قائمة الإعدادات، ثم الخصوصية، ثم التنبيهات، ثم إعدادات الشرائط، كما تتيح القائمة خيار إيقاف تنبيهات شرائط التطبيق.

 

يذكر أن تطبيق سناب شات هو الأشهر في توفير خاصية ستريكس، ويتيح رمزاً بين الأصدقاء يشير إلى مدى قوة علاقة المستخدم بشخص آخر، ومعدل التفاعل بينهما. ويحاول تطبيق تيك توك توفير أجواء مماثلة بين المستخدمين عبر خاصية الشرائط.

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