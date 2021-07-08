الخميس 08-07-2021
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الخميس، 08-07-2021 12:48 م

تيك توك تتيح الدفع مقابل مقاطع الفيديو

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الوكيل الإخباري - مع تزايد المنافسة على كبار صناع المحتوى، تعمل منصة تيك توك جاهدة لتوفير المزيد من خيارات توليد الإيرادات ، من أجل الحفاظ على نجومها المتميزين من الانتقال نحو منصات أخرى توفر فرص أكثر ربحًا.

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يختلف سعر مقاطع الفيديو بحسب رغبة صانع المحتوى، ومن المحتمل أن يدفع بعض الأشخاص كل ما يتطلبه الأمر لكي يشاهدوا نجومهم المفضلين.


ومع ذلك، يبدو أن الخيار ليس متاحًا على نطاق واسع حتى الآن، ويمكنك طلب Shoutouts من حسابات معينة في مناطق معينة عبر مقاطعهم مثل تركيا ودبي.

 

وتمثل هذه طريقة أخرى للمنصة لبناء نظام مالي للنجوم إذا كانوا قادرين على استثمار الشهرة في المحتوى الأطول.


وتعلم المنصة الصينية أنها بحاجة إلى إنشاء المزيد من الخيارات مثل هذا للتأكد من أنها توفر أموالًا لهؤلاء المستخدمين، وعلى هذا النحو، يمكن توقع رؤية المزيد من هذه الخيارات يتم طرحها بمرور الوقت.

 

المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية 

 




 

 


 

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