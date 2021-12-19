الأحد 19-12-2021
الوكيل الاخباري

الملك يطلع على مخرجات خطة استراتيجية العقبة للأعوام الخمسة المقبلة

العضايلة يلتقي المشاركين في الملتقى الإبداعي لطلبة اتحاد جامعات العربية

تطوير العقبة وموانئ أبوظبي توقعان اتفاقيات لتطوير بنى تحتية متقدمة

اجتماع يبحث الآثار السلبية لتخفيض الرسوم الجمركية على الصناعة الوطنية

ثقافة الطفيلة تكرم عددا من الشباب والشابات المبدعين

72 ألف مواطن في الطفيلة تلقوا جرعتي لقاح كورونا

الأرصاد لـ"الوكيل الاخباري": الأمطار ستكون "ممتازة" والأجواء باردة جداً وزخات ثلجية بهذه المناطق

الصفدي يؤكد ضرورة العمل بشكل فاعل ومنهجي لمساعدة الشعب الأفغاني

قرض جديد بـ 56 مليون دولار من صندوق النقد العربي للأردن

الفحوصات الايجابية تعاود الارتفاع في الاردن

الأحد، 19-12-2021 03:03 م

تيك توك تختبر تطبيق بث الألعاب TikTok Live Studio

0a790ff8-0cc2-47e0-8285-ac51d95bdd53_16x9_1200x676


الوكيل الإخباري - تختبر منصة تيك توك تطبيق جديدة للبث عبر الحواسيب المكتبية العاملة بنظام التشغيل ويندوز يسمى TikTok Live Studio الذي يتيح للمستخدمين بث لقطات مباشرة من الألعاب والتطبيقات الأخرى.

اضافة اعلان

 

ويتم اختبار البرنامج حاليًا مع عدد صغير من المستخدمين في بعض الأسواق الغربية، كما تقول تيك توك. ولكن يبدو أن صفحته الرسمية عبر موقع الشركة قد تم حذفها.

 

وإذا تم إصداره، يمكن أن يمثل TikTok Live Studio تغييرًا مثيرًا للاهتمام لاستراتيجية البث المباشر للمنصة.


وبمجرد التنزيل عبر جهاز ويندوز، يسمح البرنامج للمستخدمين بتسجيل الدخول باستخدام حساب تيك توك والبث مباشرة إلى TikTok Live.


ويمكنك داخل البرنامج التواصل مع المشاهدين من خلال ميزة الدردشة، ويمكنك بث المحتوى من جهاز الحاسب أو الهاتف أو منصة الألعاب.

 

ومن المزايا الواضحة للمنصة في اختبار هذه الميزة أن صناع المحتوى قد يكونون متحمسين للبقاء داخل التطبيق، بدلاً من مطالبة الجمهور بمشاهدتهم وهم يبثون عبر تويتش أو يوتيوب.


وبدلاً من التركيز على المستخدمين الذين يبثون مباشرة من الأجهزة المحمولة، يمكن توسيع تركيز TikTok Live Studio ليشمل بث الألعاب، ويجعلها في منافسة مع تويتش و YouTube Gaming و Facebook Gaming.


ورجحت تقارير أن التطبيق يدعم البث في الوضع الأفقي والعمودي. كما يمكنه أخذ لقطات من الألعاب والبرامج الفردية والأجهزة المحمولة والكاميرات.


وكان من المتاح سابقًا البث المباشر من جهاز مكتبي إلى تيك توك باستخدام برنامج تابع لجهة خارجية مثل Streamlabs. ولكن تشير صفحة المساعدة الخاصة بالميزة إلى أن الوصول محدود ووفقًا لنظام الدعوة فقط.


وهناك أيضًا برامج تعليمية تستخدم خدمات الجهات الخارجية مثل Loola.tv كحل بديل لتوصيل تيك توك ببرامج البث مثل OBS. ولكنها ليست مثالية.
وتشير صفحة تعليمات Loola.tv إلى أن بث تيك توك معطل حاليًا لمعظم المستخدمين اعتبارًا من شهر يوليو من هذا العام.


وليس من الواضح متى ستوسع المنصة اختبارها لتطبيق TikTok Live Studio ليشمل المزيد من المستخدمين. ولكن إذا أصبح متاحًا على نطاق واسع، فإن البث عبر الأجهزة المكتبية يمكن أن يجلب الكثير من التنوع إلى قائمة المنصة للمحتوى المباشر.

 

العربية 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
image-77

أهم الألعاب الجديدة من مؤتمر نينتندو الأخير

b25lY21zOmQ4MjI4Mjg5LTcyNjgtNGM0YS1hMmI3LTE4ZjViNzJhMmZhZTpkOTY1NWZjNy00NTJiLTQ5MDctYWMwMC00ODE1MWQwNGMyZjE=

خطوات إضافة المقاطع الصوتية من سبوتيفاي إلى قصص إنستاجرام

nvidia-chip-1200x0-720x720

إنفيديا تطلق معالج رسومات RTX 2050

بلوك-تشين

كيف أثرت تكنولوجيا البلوك تشين في حياتنا الواقعية

e4fba40143f775b83c3bc46330a81ff8

آبل تواجه تحقيقًا مع تصاعد التوترات مع الموظفين

radio-masts-600837_1280-780x470

شرطة سان فرانسيسكو بدأت بتشفير الإرسال الراديوي

أخبار متعلقة
my8AUCgUhKERqBBwdPQuXG-1600x900

تيك توك تطلق خادم ديسكورد

image-56-780x462

أفضل تطبيقات متجر جوجل بلاي هذا الأسبوع

arabstoday-PUBG-game

نصائح بسيطة لتعزيز أداء الألعاب على الهاتف الذكي