السبت 18-12-2021
الوكيل الاخباري

الاستثمارات الكلية في العقبة تصل لـ 26 مليار دينار

الملك يشيد بدعم غوتيريس الثابت للحلول السياسية للنزاعات

انقاذ حياة مواطن وسط مدينة الزرقاء

مصدر: قرارات جديدة من الاوبئة بشأن احتفالات رأس السنة خلال ايام

الأمانة: اللحوم الجورجية الواصلة صالحة للاستهلاك وتم إجازتها

الخارجية لـ"الوكيل الاخباري": السيدة التي طلبت تدخُل السفارة الأردنية في الجزائر ليست "أردنية"

الشبول لـ"الوكيل الاخباري": الخصاونة يخضع للحجر المنزلي بعد إصابة ابنه وابنته بكورونا

6 شبان يهددون بالانتحار في مأدبا.. والمحافظ يوضح - صور

الثلاثاء .. الانقلاب الشتوي وبداية مربعانية الشتاء

محافظ مأدبا: حصرنا مناطق الانهيارات وجاهزون للمنخفض

السبت، 18-12-2021 02:57 م

تيك توك تدخل مجال المطاعم عبر TikTok Kitchen

ezgif.com-gif-maker-2021-12-18T135641.198


الوكيل الإخباري - أعلنت منصة تيك توك عن شراكة مع Virtual Dining Concepts لإطلاق مواقع TikTok Kitchen المخصصة للتوصيل فقط في جميع أنحاء الولايات المتحدة بدءًا من شهر مارس 2022.

اضافة اعلان

 

وأصبحت مقاطع الفيديو الخاصة بالطعام والوصفات جزءًا أساسيًا من برمجة تيك توك، حيث حصدت المقاطع ملايين المشاهدات. وذكرت الشركة مؤخرًا أن أكثر من مليار شخص حول العالم يستخدمون المنصة شهريًا.

ونجحت Virtual Dining Concepts في دعم مطاعم المشاهير وغير المشاهير، وأبرزها MrBeast Burger، الذي حقق نجاحًا كبيرًا منذ أن أطلقه نجم يوتيوب، جيمي دونالدسون، في خريف 2020.

وباع MrBeast Burger مليون برجر في ثلاثة أشهر. ولديه الآن 1500 موقع افتراضي في الولايات المتحدة وكندا والمملكة المتحدة.


ويقول المؤسس المشارك روبرت إيرل إنه تم التخطيط لإطلاق نحو 300 موقع TikTok Kitchen في جميع أنحاء البلاد.


ومن المتوقع أن يتم إطلاق أكثر من 1000 موقع TikTok Kitchen بحلول نهاية عام 2022. ويتوقع إيرل نجاحًا على قدم المساواة مع MrBeast Burger.


ويقول إيرل: لديك منصة بها مليار مشاهد شهريًا يتفاعلون باستمرار. إنها المرة الأولى التي توجد فيها علامة تجارية مثل هذه – جمهور من مئات الملايين من الناس.

 

وتعتمد قائمة TikTok Kitchen على اتجاهات الطعام الأكثر انتشارًا في التطبيق، بما في ذلك معكرونة الفيتا المخبوزة، التي صنفتها جوجل كأكثر الأطباق بحثًا في عام 2021.


المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
GettyImages-843734818

الهند فرضت غرامة على أمازون بقيمة 26.3 مليون دولار

51917585-0-image-a-20_1639739301258

تدقيق في حصص إنتاجية أمازون وممارسات المراقبة

شركة-جوجل

جوجل قيد التحقيق لكيفية تعاملها مع العاملات السود

6123e0324932030018457fa3

أديداس باعت أكثر من 22 مليون دولار في NFT

Free-Courses-for-learning-adobe-muse-in-arabic

أدوبي لديها محرر صوت مدعوم بالذكاء الاصطناعي عبر الويب

medium_2021-07-28-1ba0d7faee

تيك توك تطلق خادم ديسكورد

أخبار متعلقة
my8AUCgUhKERqBBwdPQuXG-1600x900

تيك توك تطلق خادم ديسكورد

ezgif.com-gif-maker-12

تيك توك تسبب الإحراج للجيش الأمريكي

1606946074_TikTok-1024x538-1

تيك توك تضيف ميزات تحقيق الدخل لصناع المحتوى

b25lY21zOmQ4MjI4Mjg5LTcyNjgtNGM0YS1hMmI3LTE4ZjViNzJhMmZhZTo2ZDU1NjI1NS1jZjIyLTQ4ZTMtOWNlYy1lMzE0YjJkNjdlYmY=

سبوتيفاي تختبر ميزة Discover

istock-920525006

استخدام تيك توك تجاوز إنستاجرام بين الأطفال